"타이레놀 당장 금지! 아파도 버텨!" 트럼프 입 닳도록 목청 높이자…"확실해?!" "아마도?" 국가 중대 발표에 (트럼프 NOW)

트럼프 미국 대통령이 전 세계에서 널리 사용되는 해열·진통제 '타이레놀'을 정조준하며 논란에 불을 지폈습니다.



트럼프 대통령은 현지 시간 22일 백악관에서 기자회견을 열고 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 위험을 높이는 것으로 나타났다면서 식품의약국, FDA를 통해 이를 의사들에게 통보할 것이라고 밝혔습니다.



FDA는 임신부가 타이레놀을 복용할 경우 자폐아를 출산할 확률이 높다는 내용을 담아 타이레놀의 원료인 아세트아미노펜 제품의 라벨을 바꿀 예정입니다.



트럼프 대통령은 FDA가 의학적으로 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것이라며 '의학적으로 필요한 경우'로 "참을 수 없을 정도로 극심한 고열"을 들었습니다.



아세트아미노펜은 임신부의 통증이나 발열에 대해 의사들이 처방해 온 약물로, '애드빌'로 알려진 이부프로펜 계열이나 나프록센 계열의 진통제는 태아에게 해로울 수 있다는 이유로 권장되지 않아 왔습니다.



트럼프 대통령의 발표는 그동안 비교적 안전하다고 여겨진 임신부의 타이레놀 복용이 오히려 자폐아 출산으로 이어질 수 있다는 것이어서 파장이 예상됩니다.



하지만 타이레놀과 자폐의 연관성에 대해선 뚜렷한 과학적 근거가 부족하다는 반론도 만만치 않아 이번 조치를 두고 논란이 일고 있습니다.



FDA를 비롯한 각국 보건당국은 아직 뚜렷한 연관성을 찾지 못했으며, 미 산부인과학회도 타이레놀이 임신부에게 안전하다고 강조했습니다.



학회는 성명에서 아세트아미노펜은 임신 중 통증 완화에 여전히 안전하고 신뢰할 수 있는 선택지라고 밝혔습니다.



FDA는 국장 명의 공지문에서 최근 몇 년간 임신부의 아세트아미노펜 복용과 자녀의 자폐증, 주의력결핍과잉행동장애와 같은 신경학적 질환 발병 위험 증가가 관련 있을 수 있다는 증거가 누적돼 왔다고 밝혔습니다.



다만, 명확히 하자면, 아세트아미노펜과 자폐증 사이의 연관성은 다수의 연구에서 기술됐지만, 인과관계는 입증되지 않았으며 과학 문헌에는 반대 연구 결과도 있다고 인정했습니다.



FDA는 이 연관성은 지속되는 과학 논쟁 분야이며, 임신부와 영유아의 대부분 단기 발열은 약물 치료가 필요하지 않다는 점을 고려할 때 임상의는 임상 결정에서 이를 인지해야 한다고 덧붙였습니다.



타이레놀 제조사 켄뷰는 성명에서 독립적이고 신뢰할만한 과학적 연구는 아세트아미노펜이 자폐증을 유발하지 않는다는 사실을 명확히 보여준다며 이와 반대되는 어떠한 주장에도 강력하게 동의하지 않으며, 이런 주장이 임신부 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있다는 점을 깊이 우려한다고 밝혔습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 권나연, 제작 : 디지털뉴스편집부)