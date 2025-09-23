개인정보위 "다수 자산운용사서 개인정보 유출"

▲ 개인정보보호위원회

개인정보보호위원회는 최근 다수의 자산운용사로부터 개인정보 유출 신고를 접수받아 조사에 착수했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.자산운용사들은 랜섬웨어 감염과 임직원 개인정보 등이 유출된 정황을 파악하고 개인정보위에 신고했습니다.이들 자산운용사는 지제이텍에서 제공하는 파일서버 서비스를 이용해 왔습니다.지제이텍은 자산운용사와 금융사 등을 대상으로 전산 설비 서비스를 제공하는 업체로, 대다수 자산운용사가 이 서비스를 이용 중인 것으로 알려졌습니다.랜섬웨어는 컴퓨터 시스템이나 데이터를 암호화한 뒤 돈을 요구하는 대표적인 해킹 공격 방식입니다.개인정보위는 지제이텍을 중심으로 구체적인 유출 경위와 피해 규모, 안전조치 의무 준수 여부 등을 확인할 예정입니다.개인정보위는 최근 랜섬웨어에 의한 개인정보 유출 사고가 잇따르고 있는 만큼 각 사업자에게 취약점 점검과 보안 업데이트 실시, 회원 데이터베이스 등 주요 파일의 별도 백업·보관 등 보안 관리 강화에 각별한 주의를 당부했습니다.(사진=개인정보보호위원회 제공, 연합뉴스)