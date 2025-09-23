24일 김건희·26일 윤석열 중앙지법 출석 예고…청사 보안 강화

▲ 윤석열 전 대통령(왼쪽)과 김건희 여사

윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 주요 형사 재판이 진행되는 내일(24일)부터 사흘간 서울법원종합청사가 출입 보안을 대폭 강화합니다.서울법원종합청사는 김 여사의 형사재판 1회 공판이 열리는 내일 청사 북문 쪽 보행로와 차량 통행로를 오전 10시부터 자정까지 폐쇄합니다.윤 전 대통령의 내란 재판과 보석 심문이 각각 열리는 모레(25일)와 26일에는 오전 9시부터 자정까지 북문을 폐쇄합니다.청사 정문과 동문 쪽 보행로·차량 통행로는 개방되지만 사흘간 출입자들에 대한 면밀한 보안 검색이 이뤄집니다.청사 경내에서는 집회와 시위가 금지됩니다.관련용품을 소지한 경우 청사 출입이 제한될 수 있습니다.청사 관리를 담당하는 서울고법 관계자의 사전 허가 없는 촬영도 불가합니다.서울중앙지법은 내일(24일) 오후 2시 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 도이치모터스 주가조작 혐의, 통일교 청탁 의혹 등으로 재판에 넘겨진 김 여사 사건의 첫 공판기일을 진행할 계획입니다.김 여사 측이 당일 공판에 직접 출석하겠다고 밝힌 만큼 청사 인근 혼잡이 예상됩니다.이 재판은 언론사들의 법정 촬영 신청이 허가돼, 김 여사가 피고인석에 앉은 모습이 언론을 통해 영상·사진으로 공개될 예정입니다.이튿날인 25일에는 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)가 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 속행 공판을 엽니다.이어 26일엔 오전 10시 15분부터 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사) 심리로 내란 특검이 추가 기소한 윤 전 대통령의 직권남용 권리행사 방해 등 혐의 사건 1차 공판기일과 보석 심문이 진행됩니다.윤 전 대통령은 이날 공판에 출석해 모습을 드러낼 예정입니다.윤 전 대통령 측은 앞서 10차례 연속 불출석하면서 궐석재판으로 진행되던 기존 '내란 우두머리' 재판과는 별개의 절차라며 "첫 공판에 반드시 출석해야 하는 상황"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)