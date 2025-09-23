중국, 유럽 잇는 첫 북극 항로 개통…"기존 노선보다 절반 이상 단축"

▲ 중국과 유럽을 잇는 북극 항로 개통 행사

온난화에 따른 북극 해빙 가속화로 북극 항로가 주목받고 있는 가운데 중국과 유럽을 잇는 첫 북극 항로가 공식 개통됐습니다.저장성 닝보·저우산항에서 컨테이너 화물선 '이스탄불 브릿지'가 어제 화물 적재 작업을 끝내고 영국으로 떠날 준비를 마쳤다고 중국 현지 언론들이 보도했습니다.중국에서 북극항로를 이용해 영국 최대 컨테이너항인 펠릭스토우항까지 갈 경우 18일이 걸려 다음 달 10일이면 도착할 수 있습니다.업계 관계자는 기존 중국·유럽 간 화물열차로는 25일 이상, 수에즈운하 항로로는 40일 이상 걸리며, 홍해 위기로 아프리카 희망봉을 경유하면 50일 이상 소요되는 만큼 북극항로의 경쟁력이 뛰어나다고 평가했습니다.또 북극항로는 효율성이 높고 비용도 줄어들며, 지정학적으로 비교적 안전한 데다 해적이나 정체 등의 우려도 없다고 기대감을 나타냈습니다.중국은 지난 2018년 '중국 북극 정책' 백서를 통해 북극항로의 개발·이용 의지를 나타내며 각 당사국과 '빙상 실크로드'를 함께 만들고 싶다고 밝힌 바 있습니다.(사진=중국 저장성 해양경제개발청 제공, 중국신문망 캡처, 연합뉴스)