장동혁, 김문수와 오찬 "좋은 말씀 감사"…"잘하고 계시다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 김문수 전 대선 후보가 23일 서울 여의도의 한 식당에서 만나 자리에 앉아 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(23일) 당 대표 경선에서 맞붙은 김문수 전 고용노동부 장관과 오찬을 함께 하고 당의 단합을 위해 김 전 장관의 협조를 당부했습니다.장 대표는 여의도의 한 중식당에서 김 전 장관을 만나 "당내 상황이 여러모로 어렵고 국정 상황도 녹록지 않은 상황"이라며 "좋은 말씀도 듣고 조언과 지혜를 구할 겸 뵙자고 청을 드렸는데 흔쾌히 응해주셔서 감사하다"고 말했습니다.이에 김 전 장관은 "열심히 잘하고 계시다"며 "얼굴이 더 좋아지셨다"고 화답했습니다.장 대표는 오찬을 마친 후 기자들과 만나 "김 전 장관께 당을 이끌어가는 데 있어 여러 말씀을 들었고, 저희가 충분히 검토하면서 받아들일 말씀이 많이 있었다"며 "좋은 말씀을 많이 주셔서 감사하게 생각한다"고 말했습니다.장 대표는 '조희대 대법원장 청문회를 열기로 한 데 대해 어떻게 생각하는가'라는 물음에 "사법부를 장악하려는 욕망 때문에 민주당이 정신줄을 놓은 것이 아닌가 생각한다"고 답했습니다.이어 "날조와 정치공작이 만천하에 드러났으면 반성하고 국민께 사과하고 자중해야 한다"며 "대법원장을 상대로 있지도 않은 사실을 날조해 퍼뜨리고 선전·선동하는 것은 정치공작"이라고 비판했습니다.그러면서 "사법부가 장악되면 독재는 완성되는 것"이라며 "내란특별재판부·검찰 해체 같은 정치 폭거로 독재로 가는 길은 이미 7·8부 능선을 넘고 있다고 생각한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)