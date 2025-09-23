추석 연휴 10월 4∼7일 전국 고속도로 통행료 면제

국토교통부가 국무회의에서 추석 연휴인 다음 달 4~7일까지 나흘간 전국 고속도로 통행료를 면제하는 안건이 통과됐다고 밝혔습니다.



통행료 면제 기간 및 대상은 10월 4일 오전 0시부터 7일 자정까지 고속도로를 이용하는 모든 차량입니다.



10월 3일 고속도로에 진입했다가 4일에 진출한 차량이나 7일에 고속도로에 들어와 8일에 진출한 차량도 통행료 면제 적용 대상에 해당됩니다.



---



서울시가 27일 여의도 한강공원에서 열리는 '서울세계불꽃축제 2025'의 안전한 개최를 위해 종합대책을 수립했습니다.



행사 당일 오후 2~10시까지 마포대교 남단∼63빌딩 앞까지 여의동로은 전면 통제되고, 평소 여의동로를 경유하는 19개 버스 노선은 모두 우회 운행합니다.



지하철 이용객이 증가할 것에 대비해 5·9호선을 각각 18회, 62회 증회 운행합니다.



행사장에서 가장 근접한 5호선 여의나루역은 역사 내 인파 사고에 대비해 혼잡 시 열차가 무정차 통과하거나 출입구가 폐쇄될 수 있습니다.



---



최근 3년 동안 우정사업본부 소속 집배원들에게 발생한 산재 인정 건수가 2,088건에 달하는 것으로 나타났습니다.



우정사업본부에서 발생한 전체 산재의 83%가 집배 업무 중 발생했고, 사망자 7명 중 5명이 집배원이었습니다.



더불어민주당 이훈기 의원이 우정사업본부로부터 제출받은 자료에 따르면, 집배원은 1인당 하루 평균 656통을 배달하고 있는데, 연평균 285명의 결원이 발생한 것으로 집계됐습니다.



---



카카오톡이 출시 15년 만에 인공지능 서비스를 결합한 대대적 개편을 합니다.



카카오는 이프(if) 카카오 2025를 열고, 올해 4분기 카카오톡 개편 성과를 공개했습니다.



채팅탭 상단에서 챗GPT를 이용할 수 있게 한 오픈AI와 카카오의 공동 프로덕트는 다음 달 모습을 드러냅니다.



카카오톡에 탑재되는 챗GPT는 오픈AI 최신 모델 GPT-5로 챗GPT에서 제공 중인 검색, 이미지와 파일 업로드, 이미지 생성 기능을 카카오톡에서도 동일하게 사용할 수 있게 됩니다.