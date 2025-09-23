다리 사이 '풀쩍'…풀악셀 도주 "이게 가능해?"

미국 도심에서 아찔한 차량 추격전이 포착됐습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '경찰차 피하려고 도개교까지 풀쩍'입니다.



경찰차가 사이렌을 울리며 하얀색 승용차를 쫓고 있습니다.



화면 위를 보면, 하얀색 승용차는 멈출 줄 모르고 통행 차단 게이트를 뚫고 달리는데요.



그런데 앞에 있는 다리는 도개교.



교량이 내려오지 않은 상태였고 통행이 어려웠지만, 승용차는 속도를 줄이지 않고 달려 다리 반대편으로 넘어가 달아납니다.



교량을 건너는 과정에서 약 1.5m 낙차를 넘어가는 모습이 생생히 포착됐는데, 다시 봐도 정말 황당하죠.



미국 시애틀에서 일어난 일인데요.



경찰이 순찰 중 도난당한 이 하얀색 차량을 발견해 추격전이 벌어진 겁니다.



경찰은 근처에서 앞 유리와 하부가 파손된 문제의 승용차를 발견했지만 운전자는 찾지 못했다고 합니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "액션 영화를 너무 봤네, 이걸 진짜 할 줄이야" "도개교 점프라니, 정말 필사의 도주다" "강력한 도주 의지에 기가 막힐 뿐" 등의 반응을 보였습니다.