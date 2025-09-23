한동훈 또 불출석…법원, '다음 달 2일' 추가기일 지정

<앵커>



내란 특검의 참고인 출석 요구에 응하지 않던 한동훈 전 국민의힘 대표가 공판 전 증인신문에도 나오지 않아서 신문이 진행되지 못했습니다. 김상민 전 검사는 오늘(23일) 구속 후 첫 소환 조사를 받았습니다. 김건희 특검팀은 김 전 검사를 상대로 김 여사에게 공천을 목적으로 그림을 준 것인지 등에 대해 조사했습니다.



한동훈 전 국민의힘 대표가 오늘 낮 2시 법원에서 열린 공판 전 증인신문에 출석하지 않았습니다.



내란 특검팀은 한 전 대표에게 추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결방해 혐의 관련 참고인 출석을 수차례 요청했는데, 한 전 대표가 응하지 않자 법원에 공판 전 증인신문을 청구했습니다.



하지만 법원이 발송한 증인 소환장이 '폐문 부재' 즉, 당사자가 집에 없어 전달되지 않으면서, 출석 의무는 발생하지 않았습니다.



법원은 한 전 대표에 대한 추가 증인신문 기일을 다음 달 2일로 지정했습니다.



재판부는 소환장 야간 전달 등 다양한 방식으로 송달을 시도해달라는 특검의 특별송달 요청을 검토하겠다고 밝혔습니다.



김건희 특검팀은 오늘 오전 10시부터 김상민 전 부장검사에 대해 구속 후 첫 피의자 조사를 진행했습니다.



김 전 검사는 지난 2023년 1월 이우환 화백의 그림 '점으로부터'를 1억여 원에 구매해 김 여사 오빠 김진우 씨에게 건넨 혐의로 지난 18일 구속됐습니다.



특검팀은 김 여사 측이 이 그림을 받은 대가로 김 전 검사의 총선 공천 등에 도움을 준 걸로 의심하고 있습니다.



이우환 그림 의혹과 관련해 김 여사에게는 뇌물죄를 적용해 모레 피의자 조사를 진행한다고 특검팀은 밝혔습니다.



한편 내일 서울중앙지법에서 열리는 김 여사의 주가조작 혐의 등 첫 공판기일은 법원이 법정 촬영을 일부 허가해 피고석에 앉은 김 여사의 모습이 공개될 것으로 보입니다.



채상병 특검팀은 오늘 이종섭 전 국방장관을 피의자 신분으로는 처음 소환했습니다.



특검팀은 직권남용 혐의를 받는 이 전 장관을 상대로 채상병 사건 재검토 결정이 윤석열 전 대통령의 지시였는지 등을 캐물을 예정입니다.



이 전 장관의 '호주대사 도피 의혹'과 관련해선 박진 전 외교부 장관과 이노공 전 법무부 차관이 각각 참고인과 피의자 신분으로 오늘 출석했습니다.



