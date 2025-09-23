[자막뉴스] 베일 벗은 카카오 개편…'안읽씹' 기능에 챗GPT 탑재

15년 만에 개편하는 모바일 메신저 카카오톡의 모습이 공개됐습니다.



카카오는 오늘(23일) '이프 카카오' 행사를 열고 자체 인공지능 기능과 챗GPT를 탑재해, 대화 내용을 알아서 요약하거나 스스로 대화 내용을 인식해 정보를 제공하는 서비스를 출시한다고 밝혔습니다.



[정신아 / 카카오 대표: 카카오가 AI를 만나면 어떻게 될까. 작년 이 자리에서 우리가 함께 나눴던 질문이었습니다. 카카오가 찾은 답은 명확했습니다. 5천만 사용자를 위해 톡하듯 쉽게 편하게 대화를 통해서 AI 문턱을 낮추는 것.]



카카오는 연내 카카오톡 전용 AI 온디바이스 서비스인 '카나나'를 출시해, 일정 관리나 예약 상품 추천까지 지원하겠다고 밝혔습니다.



카나나는 카카오와 별도로 다운 받아 사용할 수 있게 했습니다.



오픈AI의 챗GPT도 내부 기능에 탑재됩니다.



이용자들은 GPT-5를 활용해 서비스를 이용하고 채팅방에도 공유할 수 있을 예정입니다.



다만 카카오 측은 개인정보 보안 우려가 커진 상황에서, 카카오톡 데이터는 챗GPT 학습에 이용되지 않고 서버에 따로 저장되지 않는다고 강조했습니다.



또 카카오는 채팅방 종류별로 10개의 폴더를 형성해 최대 100개까지 채팅방을 분류할 수 있게 개편했습니다.



특히 '안읽음' 폴더에서 채팅방을 당기면 안읽은 메시지도 미리 볼 수 있는 이른바 '안읽씹' 기능도 추가됩니다.



기존 메시지 삭제 기능에서 수정 기능도 추가하고, 개편 소식이 알려졌을 때 '인스타그램화' 우려를 낳았던 '친구탭'에서는, 친구 프로필을 눌러보지 않아도 프로필 변경 내역과 게시물을 타임라인 형태로 확인할 수 있도록 했습니다.



카카오는 채팅방 폴더를 비롯해 신규 기능 업데이트를 오늘 오후부터 순차적으로 적용할 방침입니다.



