중국 항공사, 타이완 여권 탑승 거부…"'하나의 중국' 위배"

▲ 중국 춘추항공

중국 국적 항공사가 타이완 여권 소지자의 탑승을 거부해 논란이 일고 있습니다.연합보 등 타이완언론은 소식통을 인용해 중국 춘추항공이 지난 12일부터 '하나의 중국' 정책에 입각해 타이완 여권을 항공권 구매를 위한 유효 증명 문서로 간주하지 않는다면서 이같이 보도했습니다.이 소식통은 중국 거주 타이완인 커뮤니티 등이 춘추항공 관련 소식으로 떠들썩했다고 설명했습니다.이어 중국에서 거주하는 타이완인이 최근 중국에서 출발해 일본 등으로 가는 춘추항공 해외 항공편을 구매했다가 '증명서류 불일치' 문제로 항공편 환불통지를 받았다는 소식이 전해졌다고 덧붙였습니다.이에 대해 춘추항공은 항공권 구매자에게 발송하는 고객 서비스센터 명의 메일에서 '하나의 중국' 원칙을 고수하기 위함이라고 밝히며 중국의 국가 주권과 법률 규범을 엄격히 준수하기 위한 것이라고 강조했습니다.또 타이완인이 자사의 항공권을 구매하기 위해서는 반드시 중국이 발급하거나 인정한 여권을 사용해야 한다고 전했습니다.그러나 논란이 커지자 춘추항공 측은 시스템 업그레이드 과정에서 발생한 오류로 인해 발생한 문제로 '정치적 문제'가 아니라면서 진화에 나섰습니다.그러면서 기존 방식대로 타이완인 여행객이 타이완 여권을 사용할 수 있다고 전했습니다.한 관계자는 이번 정책이 타이완 여권에 대한 검증과 관련한 중국 민항국(CACC)의 새로운 결정과 관련된 것으로 보인다고 말했습니다.타이완을 자국의 일부분이라고 주장하는 중국은 '하나의 중국' 정책 아래 타이완을 별개 국가로 표기하지 말라고 압력을 가하고 '중국 대만'이라는 표현을 사용합니다.(사진=연합뉴스)