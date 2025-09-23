이훈기 의원 "집배원 산재 사고 3년간 2,088건"

▲ 더불어민주당 이훈기 의원

최근 3년 동안 우정사업본부 소속 집배원들에게 발생한 산재 인정 건수가 2,088건에 달하는 것으로 나타났습니다.우정사업본부에서 발생한 전체 산재의 83%가 집배 업무 중 발생했고, 사망자 7명 중 5명이 집배원이었습니다.더불어민주당 이훈기 의원(국회 과학기술정보방송통신위원회)이 우정사업본부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2024년까지 산재로 인정된 전체 재해 2,502건 중 83.4%에 달하는 2,088건이 집배업무 관련 사고였습니다.집배원은 1인당 하루 평균 656통(2025년 6월 기준)을 배달하고 있는데, 연평균 285명의 결원이 발생한 것으로 집계됐습니다.이 의원은 "이 정도 규모의 재해 발생은 더 이상 개별 사고가 아니라, 구조적 인재"라며 "노사 공동의 산재예방 TF를 신설해 결원 규모와 업무 부담을 종합 점검하고, 실효적인 재발 방지책을 마련해야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "이재명 정부가 국정과제로 내세운 '일하다 죽기 않게'는 선언에 그쳐선 안 된다"며 "정부는 우정사업본부의 결원 현황을 투명하게 공개하고, 위험을 줄이기 위한 인력 재배치 충원 계획을 즉각 제출해야 한다"고 촉구했습니다.