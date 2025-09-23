뉴스

[자막뉴스] 최연소 임용 카이스트 교수 중국으로…원로까지 줄줄이 '엑소더스'

정혜경 기자
작성 2025.09.23
국내 최연소 임용 기록을 세웠던 통신 신호 처리 분야 권위자 송익호 카이스트 명예교수가 최근 중국 청두 전자과학기술대 기초 첨단과학연구소 교수로 부임한 것으로 확인됐습니다.

이 대학은 전자전 무기 설계 소프트웨어 등 군사 응용 가능 기술을 개발한다는 이유로 2012년 미국 상무부의 수출 규제 명단에 오른 대학입니다.

송 교수는 서울대 전자공학과를 졸업하고 미국 펜실베니아 대학교에서 박사 학위를 취득한 뒤, 28세의 나이로 카이스트 조교수에 임용됐습니다.

이후 37년 동안 카이스트에서 연구하며 연구 업적을 인정받았습니다.

송 교수는 지난 2월 카이스트에서 정년 퇴임했고, 연구를 위해 중국 대학으로 이직한 것으로 풀이됩니다.

카이스트는 정년 후에도 연구를 이어갈 수 있는 제도가 있지만, 연간 3억 원 이상의 연구 과제를 수주해야 하는 조건이 있습니다.

최근 들어 송 교수뿐 아니라 국내 석학들의 중국 이직 사례가 빈번해지면서, 인재 유출을 막기 위한 경각심이 필요하다는 지적도 제기됩니다.

지난해 이기명 전 고등과학원 부원장, 이영희 성균관대 HCR 석좌교수, 홍순형 카이스트 명예교수, 김수봉 전 서울대 교수 등 정년이 지난 석학들이 잇따라 중국으로 이직했습니다.

과학기술한림원에 따르면 정회원의 60% 이상이 최근 5년 이내에 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받았는데, 영입제안의 80% 이상은 중국으로부터 온 것으로 나타났습니다.

특히 65세 이상의 경우 해외 영입 제안을 받았다고 말한 비율은 72.7%로 더 많았습니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
