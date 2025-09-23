뉴스

100% 환불이라더니…다이어트 식품 피해 상담 증가

정준호 기자
작성 2025.09.23 14:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
100% 환불이라더니…다이어트 식품 피해 상담 증가
▲ 한국소비자원

여름휴가 성수기인 지난달 필라테스와 다이어트 식품 관련 피해 상담이 증가한 것으로 나타났습니다.

한국소비자원은 지난달 1372 소비자상담센터에 접수된 소비자 상담을 분석한 결과 필라테스 관련이 400건으로, 직전 달보다 16.3% 증가했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

다이어트 식품 관련 상담은 같은 기간 15.3% 늘었습니다.

여름휴가철을 앞두고 다이어트 관련 소비가 증가한 데 따라 관련 소비자 불만도 늘어난 것으로 풀이됩니다.

A 씨는 지난 5월 '3주 복용 후 효과가 없으면 100% 환불해 준다'는 광고를 보고 온라인으로 6개월 분량의 다이어트 식품을 약 18만 원에 구매했습니다.

3주 복용 후 효과가 없어 반품을 요구했으나 사업자는 석 달간 꾸준히 복용한 후 효과가 없을 경우에만 환급 가능하며 복용 증거로 빈 포장지를 갖고 있어야 한다고 주장했고, 석 달이 지나자 정책이 바뀌었다며 또다시 환불을 거절했습니다.

다이어트 식품의 경우 지난해 8월과 비교해도 상담 건수가 150.9% 급증해 소비자의 주의가 필요합니다.

이외에도 아파트(98.0%), 과일·과일가공식품(87.7%) 등과 관련된 상담도 작년 같은 기간 대비 크게 늘었습니다.

2025년 8월 전월 대비 소비자 상담 증가율이 높은 품목 (사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)


(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정준호 기자 사진
정준호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지