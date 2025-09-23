금융권 부실 우려 해외 부동산 2.5조 원

▲ 금융감독원

국내 금융회사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려가 있는 사업장 규모가 2조 4천900억 원으로 파악됐습니다.23일 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준 금융권의 해외 부동산 대체 투자 잔액은 55조 5천억 원으로 전 분기 대비 5천억 원 감소했습니다.업권별로는 보험이 30조 3천억 원(54.6%)으로 가장 많았고, 은행 12조 1천억 원(21.9%), 증권 7조 5천억 원(13.6%), 상호금융 3조 4천억 원(6.1%), 여전 2조 원(3.6%), 저축은행 1천억 원(0.2%) 순이었습니다.금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 32조 9천억 원 중에서는 2조 4천900억 원(7.57%)에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했습니다.선제적 손실 인식 등으로 EOD 규모는 전분기 대비 1천억 원 감소했습니다.EOD는 채무자의 신용위험이 커져 금융기관이 만기 전에 대출금을 회수하는 것으로, 해당 사업장에 투자한 국내 금융사가 손실을 볼 수 있습니다.금감원은 "해외 상업용 부동산시장은 산업·주거시설 등을 중심으로 소폭 회복하는 양상이지만, 오피스 부문은 근무 형태 변화 등 구조적 수요 위축과 높은 공실률로 회복세가 여전히 지연되고 있어 향후 손실이 확대될 가능성이 있다"고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)