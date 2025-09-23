여수 가압장 정전 여파로 나흘째 수돗물 불편…"내일 정상화"

▲ 수돗물

전남 여수에서 가압장 설비 이상으로 생긴 단수와 흐린 물 등 수돗물 불편이 나흘째 이어지고 있습니다.지난 20일 오전 7시 50분 남수가압장 진공차단기에서 불꽃이 튀면서 정전이 발생했습니다.가압장 측은 부품을 교체하고 오후 6시 가동을 재개했지만, 그동안 급수 불량 상태가 이어졌습니다.가압장에서 정수장으로 원수 공급이 끊기면서 정수장에서 정수 생산도 못 하게 된 것입니다.주말과 휴일 동안 여서동, 문수동, 중앙동 등 3만 6천여 수용가에서는 수압이 낮아지고 고지대에서는 아예 단수됐습니다.그나마 저수조가 있는 아파트는 상대적으로 불편이 덜했지만, 일부 식당에서는 물이 없어 주말 장사를 포기하기도 한 것으로 알려졌습니다.현재 가압장과 정수장은 수위를 회복했으나 그동안 낮았던 수위 탓에 침전물이 섞인 붉은 물이 나오면서 신월동, 공화동 등에서는 민원이 이어지고 있습니다.여수시 관계자는 "물 공급이 상당 부분 안정화했지만, 일부 탁수가 나오는 곳이 아직 있다"며 "내일(24일)까지는 정상화할 수 있을 것으로 보인다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)