[뉴블더] 운전석 없는 자율주행 셔틀버스, 오늘부터 운행

자율주행 버스도, 택시도, 지금까지 서울에서는 운전석도 있고, 운전자도 앉아 있는 상태에서 운행돼 왔죠.



오늘(23일)부터 운전석이 없는 자율주행 셔틀버스가 청계천 일대를 운행합니다.



서울 시내에 처음 도입된 자율주행 셔틀버스 '청계 A01'입니다.



기존의 자율주행 버스와 달리 운전석과 운전자가 없습니다.



국내 자율주행 기업이 국내기술로 만든 버스인데요.



크기는 좀 작습니다.



상황 대처를 위해서 직원이 1명 타고 있고요, 승객은 한 번에 8명까지 탈 수 있습니다.



휠체어 리프트도 있습니다.



청계 A01은 청계광장에서 세운상가를 거쳐 광장시장까지 왕복 4.8km 구간을 차량 2대가 순환 운행합니다.



양방향으로 총 11개의 정류장이 있는데요.



탑승은 이 정류장에 서 있다가 버스가 오면 타면 됩니다.



평일 오전 10시부터 오후 4시 50분까지 30분 간격으로 운행하는데, 지금 어디쯤 오는지 실시간 상황은 정류소에 있는 단말기나 포털 지도에서 '청계 A01'을 검색하면 확인할 수 있습니다.



지금은 무료지만 일단 교통카드는 찍고 타야 하고요, 기술이 좀 고도화되면 내년 하반기쯤 유료화하고 야간 운행이나 구간 연장도 검토한다는 게 서울시 계획입니다.



(영상취재 : 김원배, 영상편집 : 최영수, 디자인 : 석진선)