[여담야담] 30일 '조희대 청문회'…"지도부와 공감대 형성"·"역풍 맞을 것"

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 정성국 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원

● 조희대 청문회 연다



김병주 / 더불어민주당 최고위원

"민주 지도부, 조희대 청문회 공감대 있어‥조희대, 청문회 안 나오면 수사로 가야"

"조희대, 법 악용해 세종대왕·역사 왜곡‥반성·사과 없이 세종대왕 명예 훼손"



정성국 / 국민의힘 의원

"조희대 청문회, 지도부와 교감 없이 법사위원장 단독 결정은 이해 안 돼‥민주, 무리수 두고 있어"

"조희대 발언, 이 대통령 '삼권분립 서열 있다' 에 대한 반발"



최선호 / SBS 논설위원

"민주당, 조희대 대법원장 공격은 역풍 있을 가능성‥여론 보고 판단해야”



● 서영교·부승찬 고발



김병주 / 더불어민주당 최고위원

"동지 서영교·부승찬 의원 믿어‥'4인 회동' 의혹의 본질은 조희대의 '법란'"



정성국 / 국민의힘 의원

"서영교 의원, 지금 철수해야‥면책특권 넘어선 지라시 수준 공격"



최선호 / SBS 논설위원

"조희대, 서부지법 폭동 때 침묵‥정치적 비판 가능하나 사실 근거 있어야"



