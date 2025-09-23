[여담야담] 통일교 한학자 총재 구속…'정교유착 의혹' 밝혀지나?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 정성국 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 한학자 총재 구속
김병주 / 더불어민주당 최고위원
"특검 한학자 구속 결정 칭찬해‥국힘-신천지 유착의혹도 밝혀내야"
정성국 / 국민의힘 의원
"통일교 당원의 가입 시기 봐야‥국힘 연루 판단은 아직 일러"
최선호 / SBS 논설위원
"통일교, 특검에 협조적으로 나올 가능성‥국힘, 정무적 판단 필요"
● 내일 '첫 재판' 공개
최선호 / SBS 논설위원
“김건희, 국정농단 주체 아니라고 강조하는 일관된 재판 전략 보여”
(SBS 디지털뉴스편집부)