뉴스

[여담야담] 통일교 한학자 총재 구속…'정교유착 의혹' 밝혀지나?

SBS 뉴스
작성 2025.09.23 16:30 수정 2025.09.23 16:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 최고위원, 정성국 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 한학자 총재 구속

김병주 / 더불어민주당 최고위원
"특검 한학자 구속 결정 칭찬해‥국힘-신천지 유착의혹도 밝혀내야"

정성국 / 국민의힘 의원
"통일교 당원의 가입 시기 봐야‥국힘 연루 판단은 아직 일러"

최선호 / SBS 논설위원
"통일교, 특검에 협조적으로 나올 가능성‥국힘, 정무적 판단 필요"

● 내일 '첫 재판' 공개

최선호 / SBS 논설위원
“김건희, 국정농단 주체 아니라고 강조하는 일관된 재판 전략 보여” 

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지