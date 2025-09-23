뉴스

29년간 강제로 중증 지적장애 이웃 밭일 시킨 70대 구속

유영규 기자
작성 2025.09.23 12:53 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
29년간 강제로 중증 지적장애 이웃 밭일 시킨 70대 구속
▲ 청주지방검찰청

중증 지적장애를 가진 이웃에게 수십 년간 강제로 농사일을 시킨 70대가 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

청주지검 형사1부(김재남 부장검사)는 장애인복지법 위반, 사기 혐의로 70대 남성 A 씨를 구속기소 했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

청주에 거주하는 A 씨는 1995년부터 2023년 5월까지 3급 지적장애인인 이웃 B(70대) 씨에게 자신의 밭일을 강제로 시킨 혐의를 받고 있습니다.

그는 욕설과 폭언을 하면서 홀로 사는 B 씨를 위협해 이러한 범행을 저질렀으며, 소를 부려 밭을 갈듯 B 씨에게 쟁기를 매달아 끌게 하기도 했던 것으로 드러났습니다.

A 씨는 또 B 씨 명의로 농업인 면세유 카드를 발급받은 뒤 이를 사용해 150만 원어치의 면세유를 가로채기도 했습니다.

당초 경찰은 "A 씨가 수십 년간 강제 노동을 시켰다"는 B 씨 가족의 신고로 수사에 착수, 폐쇄회로(CC) TV 등 구체적인 증거가 확보된 2023년 두 차례의 범행을 인정해 A 씨를 불구속 송치했습니다.

그러나 사건을 넘겨받은 검찰은 B 씨의 진료 기록을 토대로 그가 오랜 기간 강제 노역에 시달렸다고 보고 A 씨를 구속했습니다.

검찰 관계자는 "앞으로도 적극적인 보완 수사를 통해 사회적 약자에 대한 반인륜적 범행에 엄정 대처하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지