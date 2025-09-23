뉴스

특검, 신용해 전 교정본부장 소환…박성재 '수용공간 확보 지시' 확인

김덕현 기자
작성 2025.09.23 12:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
특검, 신용해 전 교정본부장 소환…박성재 '수용공간 확보 지시' 확인
▲ 지난 1월 20일 윤석열 대통령 지지 시위대의 서울서부지법 청사 불법 진입 및 난동 사태와 관련한 긴급 현안질의가 열린 국회 법제사법위원회 전체회의서 신용해 교정본부장이 정청래 위원장의 질문에 답변했다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하고 있는 조은석 내란 특검팀이 오늘(23일) 박성재 전 법무부 장관의 계엄 가담 의혹과 관련해 신용해 전 법무부 교정본부장을 참고인 신분으로 소환했습니다.

특검팀은 이날 오전 신 전 본부장을 불러 계엄 당일 열린 법무부 간부회의 관련 내용을 조사하고 있습니다.

박 전 장관은 윤석열 전 대통령의 '비상계엄 선포' 국무회의에 참석한 뒤 법무부로 돌아와 간부회의를 소집했습니다.

당시 회의에는 신 전 본부장을 포함해 법무부 실·국장 등 10명이 참석했습니다.

특검팀은 이 회의에서 박 전 장관이 검찰국에 '합동수사본부에 검사 파견을 검토하라'는 지시를 내렸다는 진술을 확보하고 수사하고 있습니다.

같은 날 박 전 장관이 출입국본부에 '출국 금지팀' 대기를, 교정본부에는 수용 공간 확보를 각각 지시했다는 의혹도 제기된 바 있습니다.

특검팀은 신 전 본부장을 상대로 계엄 당일 법무부의 지시 사항과 내부 움직임 등을 확인할 계획입니다.

특검 수사가 속도를 내면서, 이르면 이번 주 안에 박 전 장관의 피의자 조사가 이뤄질 거라는 관측도 나옵니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지