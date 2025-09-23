술집 복도서 여성 추행한 예산군의원…"종업원으로 알았다" 해명

▲ CCTV 안내판

충남 예산군의원이 주점 복도에서 여성을 추행하는 장면이 폐쇄회로(CC) TV에 포착됐습니다.피해 여성은 정신적 충격에 시달리고 있으며 경찰 신고를 준비 중인 것으로 알려졌습니다.오늘(23일) 한 주민이 공개한 CCTV 영상에 따르면 지난 19일 오후 11시 30분쯤 충남 홍성군 한 주점 복도에서 남성 2명이 업주의 안내를 받아 룸으로 향했습니다.이 가운데 한 남성이 휴대전화를 보며 걷던 중 복도 한쪽에 서 있던 여성을 쳐다보더니 갑자기 특정 신체 부위를 손으로 만졌습니다.여성은 즉각 반항했지만, 남성은 아무 일 없었다는 듯 룸으로 들어갔습니다.남성은 예산군의회 소속 의원으로 확인됐습니다.피해 여성은 업주의 딸로, 부모의 일을 돕기 위해 잠시 주점에 나와 있던 것으로 알려졌습니다.사건 직후 피해자가 항의했으나 해당 의원은 사과하지 않았고, 동석한 다른 남성이 대신 사과한 것으로 전해졌습니다.이튿날 피해 여성의 지인이 다시 문제를 제기하자 해당 의원은 A4 용지 두 장 분량의 사과문을 작성해 사진을 찍어 문자메시지로 전달했습니다.사과문에는 "주점 종업원으로 착각했다"는 내용의 해명이 담겼다고 피해자 지인은 전했습니다.해당 의원은 이후 피해자 지인들에게 접근해 "소문나지 않게 해 달라"는 등의 말을 전하며 사건을 축소·은폐하려 했다는 의혹도 제기됐습니다.피해 여성의 지인은 "피해자는 사건 이후 낯선 남성만 마주쳐도 깜짝 놀라는 등 심각한 스트레스에 시달리고 있다"며 "가해자는 진정한 사과보다 사건을 덮는 데만 급급하다"고 비판했습니다.피해 여성은 병원 치료를 받으며 해당 의원을 경찰에 신고할 계획입니다.경찰 관계자는 "사실관계를 확인한 뒤 조사 절차를 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)