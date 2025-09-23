한강버스 운항 나흘 만에 고장 2건…퇴근길 시민 불편

▲ 21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다.

지난 18일 정식 운항을 시작한 서울시 한강버스가 퇴근 시간대 잇따라 고장이 나 시민들이 불편을 겪었습니다.오늘(23일) 서울시에 따르면 전날 오후 7시 옥수 선착장을 출발한 잠실행 한강버스(102호)가 영동대교 하류 50ｍ 지점에서 운항 중 우측 방향타 고장이 발생했습니다.운영사는 뚝섬 선착장에 긴급 접안해 승객들을 하선시킨 뒤 잠실 도선장으로 이동해 선박을 수리했습니다.당시 배에는 114명이 탑승하고 있었습니다.또 승객들에게 환불 절차를 안내했으며, 일부 희망 승객은 다음 잠실행 선박(104호)에 탑승하도록 안내했습니다.30분 뒤인 오후 7시 30분에는 잠실 선착장을 출발할 예정이던 마곡행 한강버스(104호)가 결항했습니다.운항 준비 중 문제가 생겨 약 1시간 동안 수리를 시도했지만 결국 지연된 탓입니다.운영사는 선박에 타고 있던 승객 77명에게 하차 후 운임을 환불받도록 안내하고 운항을 중단했습니다.잇단 고장은 전기계통 문제가 원인으로 서울시는 파악하고 있습니다.잠실행 한강버스는 전기신호가 순간적으로 우측 방향타에 전달되지 않았고, 마곡행 버스는 배터리와 발전기 충전 중 전기계통에 오류가 발생한 것으로 조사됐습니다.시 관계자는 "두 선박 모두 원인 파악 후 수리를 완료해 정상 운항한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)