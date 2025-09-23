한강버스 운항 나흘 만에 고장 2건…퇴근길 시민 불편

▲ 21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다.
지난 18일 정식 운항을 시작한 서울시 한강버스가 퇴근 시간대 잇따라 고장이 나 시민들이 불편을 겪었습니다.
오늘(23일) 서울시에 따르면 전날 오후 7시 옥수 선착장을 출발한 잠실행 한강버스(102호)가 영동대교 하류 50ｍ 지점에서 운항 중 우측 방향타 고장이 발생했습니다.
운영사는 뚝섬 선착장에 긴급 접안해 승객들을 하선시킨 뒤 잠실 도선장으로 이동해 선박을 수리했습니다.
당시 배에는 114명이 탑승하고 있었습니다.
또 승객들에게 환불 절차를 안내했으며, 일부 희망 승객은 다음 잠실행 선박(104호)에 탑승하도록 안내했습니다.
30분 뒤인 오후 7시 30분에는 잠실 선착장을 출발할 예정이던 마곡행 한강버스(104호)가 결항했습니다.
운항 준비 중 문제가 생겨 약 1시간 동안 수리를 시도했지만 결국 지연된 탓입니다.
운영사는 선박에 타고 있던 승객 77명에게 하차 후 운임을 환불받도록 안내하고 운항을 중단했습니다.
잇단 고장은 전기계통 문제가 원인으로 서울시는 파악하고 있습니다.
잠실행 한강버스는 전기신호가 순간적으로 우측 방향타에 전달되지 않았고, 마곡행 버스는 배터리와 발전기 충전 중 전기계통에 오류가 발생한 것으로 조사됐습니다.
시 관계자는 "두 선박 모두 원인 파악 후 수리를 완료해 정상 운항한다"고 말했습니다.
