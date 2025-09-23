[날씨] '추분' 큰 일교차…전국 맑은 가을 하늘

낮과 밤의 길이가 같아진다는 절기 추분인 오늘(23일) 일교차 큰 전형적인 가을 날씨를 보이겠습니다.



아침은 대부분 선선하게 출발했는데요.



낮이 되면 서울의 기온 27도, 광주는 28도까지 오르면서 평년 수준을 웃돌겠습니다.



다행히 습도가 높지 않아서 그늘 밑에서는 크게 덥지 않겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



점차 비구름이 몰려오면서 제주와 남해안 지역에 비가 시작돼 내일과 모레는 전국에 비가 내릴 텐데요.



이번에도 가을 호우가 예상됩니다.



수도권과 강원 내륙, 충청 지역에 80mm 이상, 충남 서해안과 전남 서부 지역에도 100mm 이상의 많은 비가 집중되겠고요.



그 밖의 지역에서도 최고 40~60mm, 최고 80mm의 비가 내리겠습니다.



특히 내일 오전부터 밤사이 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.



피해 없도록 각별히 주의해 주셔야겠습니다.



오늘 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 25도, 광주 28도, 부산은 27도 예상됩니다.



비는 목요일 오전까지 이어지다 그치겠습니다.



(안수진 기상캐스터)