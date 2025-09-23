"가짜뉴스로 대법원장 청문회"…여야 대립 격화

<앵커>



국민의힘은 민주당 주도로 조희대 대법원장 청문회 일정이 잡히자, 가짜뉴스로 청문회를 한다며 즉각 항의에 나섰습니다. 민주당은 지도부 차원의 사전 논의는 없었다는 입장인데, 오는 30일 조 대법원장 청문회를 앞두고 여야 대립이 한층 격화할 것으로 보입니다.



박찬범 기자입니다.



국민의힘은 민주당 주도로 오는 30일 대선 개입 의혹 관련 조희대 대법원장 청문회 일정이 잡힌 데 대해 즉각 반발하고 나섰습니다.



송언석 원내대표는 "민주당의 폭주가 도를 넘고 있다"며, 조 대법원장 청문회는 '사법부 흔들기'에 불과하다고 깎아내렸습니다.



국민의힘은 조 대법원장이 지난 대통령 선거 전에 한덕수 전 총리 등과 만났다는 의혹은 근거가 부족하고, 제보 내용도 조작됐다고 주장하고 있습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 가짜뉴스에 근거한, 아니면 말고 식 의혹 제기를 갖고서 사상 초유의 대법원장 청문회를 열겠다는 것입니다.]



앞서 국회 법사위는 어제(22일) 저녁 민주당 주도로 청문회 개최를 의결했습니다.



[추미애/국회 법사위원장(민주당) : (이재명 대통령 관련 대법원 판결은) 사법 살인이었던 인혁당 사건과 같은 빛의 속도로 이뤄진 것입니다. 이런 대선 개입 의혹 제기는 조희대 대법원장이 스스로 만든 것입니다.]



청문회 증인으로는 조희대 대법원장과 오경미 대법관 등 당초 이재명 대통령 공직선거법 사건이 배당됐던 대법원 소부 대법관들이 채택됐고, 비밀 회동설 관련 한덕수 전 총리, 윤석열 전 대통령 구속을 취소한 지귀연 부장판사도 증인 채택 명단에 포함됐습니다.



민주당 지도부는 청문회 개최는 법사위 주도로 진행됐다며 사전 협의는 없었다고 말했습니다.



[문금주/민주당 원내대변인 : 사전에 상의는 안 됐고요. 법사위 차원에서 의결이 된 걸로 추후 통보를 받았습니다.]



오늘 오후 국회 법사위 1소위에서는 민주당 주도로 내란전담재판부 설치 법안도 통과될 예정입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 전민규)