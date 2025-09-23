전광훈 목사 딸 압수수색…'서부지법 폭동' 관련

<앵커>



경찰이 오늘(23일) 오전 서부지법 폭동 사태와 관련해 사랑제일교회 전광훈 목사의 딸에 대한 강제수사에 착수했습니다. 전 목사와 함께 딸 또한 배후에서 영향력을 행사한 건 아닌지 경찰은 의심하고 있습니다.



신용일 기자입니다.



서울경찰청 안보수사과는 오늘 오전부터 서울 성북구 장위동에 있는 사랑제일교회 전광훈 목사의 딸 사무실과 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있습니다.



지난 1월 발생한 서울서부지방법원 폭동 사태와 관련한 자료를 확보하기 위해서입니다.



경찰은 폭동의 배후로 지목된 전광훈 목사에 대해 지난달 5일 압수수색을 진행했는데, 수사 과정에서 전 목사의 딸 전한나 씨도 여기에 가담한 정황을 포착해 공범으로 의심하고 있습니다.



딸 전 씨에 대한 압수수색 영장에도 전 목사 때와 마찬가지로 특수건조물침입 교사 등 혐의가 적시됐다고 경찰은 설명했습니다.



딸 전 씨는 전 목사와 관련된 알뜰폰 통신사 '퍼스트모바일' 운영사의 대주주로도 알려졌습니다.



경찰은 이번 압수수색 대상에 딸 전 씨 측 관계자 1명도 포함됐다고 설명했습니다.



앞서 경찰은 지난 1월 집회 현장에서 전 목사가 '윤석열 대통령 구속을 막기 위해서는 국민 저항권을 발동해야 한다'는 등의 발언으로 극성 지지자들을 선동해 서부지법 폭동 사태를 부추겼다는 취지의 고발장 여러 건을 접수해 수사에 착수했습니다.



경찰은 특히 전 목사를 정점으로 보수 유튜버 신혜식 대표와 특임전도사 이 씨 등에 지시를 내리고 전달하는 체계가 구축됐고, 전 목사가 이를 통해 폭동을 일으키도록 명령했다고 보고 있습니다.



경찰은 이번 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 전 목사와 딸 전 씨 등에 대한 소환 여부를 검토할 예정입니다.



