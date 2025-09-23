"AI수도로" "한국 오셔라"…블랙록 CEO 만난 이 대통령

<앵커>



유엔총회 참석을 위해서 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 본격적인 일정에 돌입했습니다. 이 대통령은 세계최대 자산운용사 대표를 만나 인공지능, 에너지 전환 협력 방안을 논의하고 미 상하원 의원을 만나 의회의 역할도 당부했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



현지 시간 22일 낮, 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 이재명 대통령은 곧바로 3박 5일 방미 일정에 돌입했습니다.



먼저 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자이자 세계경제포럼 의장을 맡고 있는 래리 핑크를 만났습니다.



핑크 의장은 "한국이 아시아 지역의 'AI 수도'가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계해 적극 협력하겠다"는 뜻을 밝혔고, 이 대통령은 이를 환영하며 핑크 의장의 한국 방문을 제안하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 세계 인공지능 인프라를 쥐락펴락하시는 대단한 분들이신데 한국에도 이렇게 관심을 가져주셔서 각별히 감사드립니다.]



우리 정부와 블랙록은 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 양해각서, MOU도 체결했는데, 5년간 아시아·태평양 지역 AI, 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동 준비하는 내용도 포함됐습니다.



이 대통령은 이후 미국 상·하원 의원단을 만나 한미 관계 발전을 위한 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부했습니다.



특히, 최근 조지아주에서 발생한 우리 국민 대규모 구금 사태를 언급하며, 재발 방지 필요성을 강조했고 미 의원들도 비자제도 개선 필요성에 공감을 표명했습니다.



뉴욕 한인사회 동포와의 만찬 간담회에서 이 대통령은 재외국민 투표제도 개선을 약속하기도 했습니다.



이 대통령은 방미 이틀차인 내일 유엔총회 기조연설에 나서는데, 우리 정부의 한반도 정책 등 외교 비전을 제시하고 국제 사회 기여 방안 등을 설명할 계획입니다.



(영상취재 : 하 륭, 영상편집 : 유미라)