'6천 대 드론 군집 비행'…내달 9∼12일 포천서 세계드론제전

이미지 확대하기

▲ 한탄강 세계드론제전 포스터

6천 대 드론의 군집 비행을 볼 수 있는 '포천 한탄강 세계드론제전'이 다음 달 9∼12일 경기 포천시 한탄강 생태경관단지 일대에서 펼쳐집니다.세계드론제전은 '드론, 와이 낫(Y-NOT)? 상상 그 이상!'이라는 슬로건 아래 국내 최대 규모의 드론라이트쇼를 비롯해 디에프엘(DFL) 세계드론레이싱, 전국 드론 축구대회, 드론 콘퍼런스와 전시 등 본 행사와 함께 세계음식문화축제, 캠핑 페스타, 음악 공연 등 프로그램으로 구성했습니다.슬로건 와이 낫은 한탄강의 상징인 Y자형 출렁다리와 '와이 낫'(Why not)이라는 도전적 메시지를 결합했습니다.행사의 하이라이트인 세계 드론라이트쇼는 해외 5개국, 국내 2개국 등 모두 7개 업체가 참여해 8차례 공연을 선보입니다.최대 6천 대 군집 드론으로 국내 최대 기록에 도전합니다.개막일인 9일에는 비트박스 아티스트 비트펠라하우스와 국내 최대 규모의 군집 드론 협업 무대가 마련됩니다.둘째 날에는 이디엠(EDM)과 드론쇼가 어우러진 무대로 열기를 이어가고 셋째 날에는 이날치 밴드와 군집 드론 협업 무대를 통해 한국의 미를 새롭게 표현합니다.한탄강 자연 협곡에서는 디에프엘(DFL) 세계드론레이싱대회가 열립니다.대회에는 국내 자체 개발 1ｍ급 드론이 투입되며 해외 7개국 20여 명의 프로급 선수들이 참여합니다.한탄강 협곡을 질주하는 초대형 드론의 폭발적 속도와 정교한 기체 제어는 관람객에게 짜릿한 경험을 선사합니다.전국 규모의 드론 축구 대회는 세미프로, 대학부, 국방리그, 일반·청소년부 등 400여 명이 참여해 기량을 겨룹니다.행사장 내 정식 규격 드론 축구장을 만들고 경기 중계용 음향 시스템과 전문 캐스터를 배치해 현장 몰입도를 높일 예정입니다.9∼11일에는 드론 산업의 현재와 미래를 조망하는 콘퍼런스가 열립니다.9일에는 포천 드론 관광·레포츠 산업 활성화 방안, 10일에는 경기북부 드론산업 발전 전력, 11일에는 AI 기반 드론·대(對)드론 산업 활성화를 주제로 각각 콘퍼런스가 개최됩니다.백영현 포천시장은 "이번 축제는 포천의 자연과 기술, 문화가 어우러진 융합형 축제"라며 "포천시가 글로벌 드론 도시이자 가을 관광 1번지로 자리매김하도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=포천시 제공, 연합뉴스)