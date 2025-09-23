[자막뉴스] '국경 차르' 트럼프 최측근 톰 호먼 비리 의혹 터지자…"절대 아냐, 잘못 없어" 백악관부터 일제히 급정색

트럼프 미국 대통령의 국경 안보책임자인 '국경 차르' 톰 호먼.



지난해 사업가로 위장한 FBI 요원에게 돈을 받았는데 트럼프 대통령 취임 후 수사가 급히 종결됐다는 의혹이 터져나왔습니다.



뉴욕타임스는 "톰 호먼이 지난해 9월 사업가로 위장한 FBI 요원들에게 현금 5만 달러를 받았으며, 트럼프 대통령이 대선에서 승리하면 국경 안보 관련 사업권을 이들에게 제공하기로 했다"고 보도했습니다.



당시 상황은 녹화, 녹음된 것으로 전해졌습니다.



하지만 트럼프 대통령 취임 이후 법무부는 이 사건을 종결시켰습니다.



돈을 받을 당시 호먼은 공직자가 아니었고 범죄 행위에 대한 신뢰할 만한 증거를 발견하지 못했다고 발표했습니다.



백악관도 톰 호먼이 애초에 돈을 받지 않았고 '용감한 공직자'라면서 이례적으로 적극 방어에 나섰습니다.



[기자 : 대통령이 법무부에 사건을 종결하라고 요청했는지, 그리고 호먼 씨가 그 5만 달러를 반환해야 하는지에 대해서 말씀해 주실 수 있나요?]



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 호먼은 당신이 언급한 5만 달러를 받은 적이 전혀 없으니 우선 사실관계를 바로잡으셔야 합니다. 호먼은 잘못한 일이 전혀 없습니다. 심지어 대통령의 법무부, 카시 파텔이 있던 FBI조차 혹시 몰라 여러 명의 검사와 요원들이 철저히 검토했는데 백악관에서 불법 행위나 범죄적 잘못의 증거를 전혀 찾지 못했습니다. 대통령은 톰 호먼을 100% 지지합니다. 그는 잘못한 일이 전혀 없으며 국경을 봉쇄하는 데 있어 대통령을 도운 용감한 공직자로서 놀라운 일을 해낸 인물입니다.]



백악관은 바이든 전 정부가 트럼프의 측근을 겨냥한 정치 수사라고 비난하면서 사업권 계약에 관여하지 않았다고 강조했습니다.



톰 호먼은 미국 조지아에서 한국인 근로자 3백여 명을 수갑을 채워 구금한 이후 "훨씬 더 많은 단속 작전을 보게 될 것"이라고 경고하기도 했습니다.



(취재: 정경윤 / 영상편집: 이승희 / 제작: 디지털뉴스편집부)