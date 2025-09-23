뉴스

[자막뉴스] 오죽했으면 "라오스에서 한국인 성매매 금지" 공지문까지

정혜경 기자
작성 2025.09.23 13:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
주라오스 대한민국대사관 홈페이지에 게시된 공지문입니다.

일부 여행객들이 성매매에 연루되는 사례가 종종 발생하고 있다며, 한국인들에게 라오스 내 성매매를 해선 안 된다는 내용입니다.

공지문에선 성매매가가 우리나라의 국가 이미지를 심각하게 실추시키고 있고, 라오스 내 동포사회가 쌓아온 신뢰를 무너뜨리고 있다며 성매매 범죄를 저지르면 현행법에 따라 처벌될 수 있다고 안내했습니다.

라오스 형법에 따르면 성매매 종사자와 성매매를 방조하거나 조장하는 자는 최대 1년의 징역에 처할 수 있고, 성적 서비스를 구매한 사람도 같은 죄로 처벌됩니다.

인신매매 피해자와 동의 하에 성매매를 할 때도 인신매매로 간주해 최대 10년의 징역에 처할 수 있고 재산을 몰수당할 수 있습니다.

앞서 국내 온라인 커뮤니티 등지에서는 '해외 원정 성매매' 후기글이 올라와 논란이 되기도 했습니다.

작성자는 철창으로 된 시설의 방에서 여성 수 명이 자고 있었다며, 대부분 12살에서 19살인 것 같다며 미성년 성매매를 암시하기도 했습니다.

속인주의를 택하고 있는 한국 형법에선, 해외에서 성매매로 체포될 경우 국내에서 처벌될 수 있습니다.

라오스 수도 비엔티안에만 한국인을 대상으로 한 성매매 업소가 10여 곳에 이르는 것으로 알려졌습니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 최강산 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지