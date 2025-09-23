경찰, 전광훈 딸 집·회사 압수수색…서부지법 난동배후 의심

▲ 전광훈 사랑제일교회 목사

서부지법 난동 사태의 배후를 쫓는 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사의 딸에 대해 강제수사에 나섰습니다.서울경찰청 안보수사대는 오늘(23일) 특수건조물침입 교사 혐의로 더앤제이 대표 등 피의자 2명에 대해 주거지 등 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다.더엔제이는 건강식품과 식료품을 판매하는 온라인 쇼핑몰 '광화문ON' 등을 운영하는 회사입니다.현재는 전 목사의 딸 전 모 씨가 대표를 맡고 있습니다.경찰은 서부지법 사태와 관련해 전 목사를 수사하는 과정에서 딸 전 씨가 폭력 난입 사태를 부추긴 듯한 정황을 포착하고 오늘 그의 주거지와 사무실 등을 압수수색하는 것으로 전해졌습니다.경찰은 전 목사가 지난 1월 서울서부지법 앞에서 열린 집회 참석자를 선동해 폭력 난동 사태를 유발했다는 취지의 고발 여러 건을 접수하고 수사에 착수했습니다.지난달 5∼6일에는 특수건조물침입 교사 등 혐의로 사랑제일교회와 전광훈 목사, 신혜식 신의한수 대표 등 7명을 압수수색해 관련 증거를 확보한 바 있습니다.당시 압수수색영장에는 전 목사가 서부지법 사태 가담자인 '특임전도사' 이 모·윤 모 씨를 신앙심을 이용해 가스라이팅했고, 신 대표 등 최측근에게 지시하는 명령이 이들에게 전달되도록 하는 지시·명령 계통을 구축했다는 혐의 내용이 적시됐습니다.다만 전 목사 측은 서부지법 사태와 무관하다는 입장을 줄곧 밝혀왔습니다.사랑제일교회는 압수수색이 이뤄지던 지난달 5일 입장문을 내고 "사랑제일교회는 서부지법 사태와 무관하며, 공권력을 이용해 억지 프레임으로 교회를 끌어들이는 모든 시도에 대해 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)