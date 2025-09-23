김병기 "국힘·통일교 유착 중대 범죄…배임죄 폐지, 찬성이냐 반대냐"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 23일 국회에서 열린 원내대책회의에서 정기국회 내 쟁점법안 처리 의지를 밝히고 있다.

민주당 김병기 원내대표는 오늘(23일) 윤석열 정부와 통일교 간 '정교 유착 국정농단' 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 구속된 것과 관련해 "특검은 정교 유착 국정농단의 실체를 끝까지 밝혀주시라"고 촉구했습니다.김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "한 총재는 국민의힘과 통일교 간 정교 유착 의혹의 핵심 인물"이라며 이같이 말했습니다.그러면서 "한 총재는 통일교의 현안 청탁을 위해 김건희와 권성동 의원에게 고가 선물과 현금을 전달한 혐의를 받고 있다"며 "헌법이 명시한 정교분리 원칙을 정면으로 훼손한 중대범죄"라고 지적했습니다.민주당이 추진 중인 배임죄 폐지와 관련해선 "국민의힘은 반대 입장을 보인다"며 "친기업 정당을 자처하면서 재계의 숙원에는 등을 돌리고 있다"고 비판했습니다.또 "국민의힘에 묻겠다. 배임죄 폐지에 찬성이냐, 아니면 반대냐"고 물었습니다.그러면서 "찬성한다면 민생경제협의체 안건으로 상정하고 정기국회 내 신속한 처리를 제안한다"며 "반대한다면 그 책임은 국민과 재계 앞에서 분명히 져야 할 것"이라고 힘줘 말했습니다.(사진=연합뉴스)