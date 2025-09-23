추석연휴 택배기사들도 쉰다…휴무일은 달라

최장 열흘까지 이어지는 올해 추석 황금연휴 기간 택배 기사들도 사흘에서 최장 닷새까지 쉴 수 있게 됐습니다.



이커머스(전자상거래) 업체들 중에서도 신세계 계열 이커머스 SSG닷컴(쓱닷컴)은 추석 당일인 10월 6일, 컬리는 10월 7일 각각 하루씩 배송을 쉽니다.



쿠팡은 별도의 쉬는 날 없이 정상 운영합니다.



CJ대한통운은 추석 연휴 '매일 오네(O-NE)' 서비스를 기반으로 한 특별수송체제에 돌입한다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



CJ대한통운은 추석 당일(10월 6일)이 낀 5∼7일 사흘간 쉬고 정상 배송합니다.



개천절(10월 3일)과 한글날(10월 9일)에는 정상 배송합니다.



다만 성수기 혼잡 완화와 배송 품질 유지를 위해 개인 택배와 제주·도서 지역 신선식품은 이달 30일, 읍면 지역 발송분은 다음 달 3일에 각각 접수를 마감합니다.



CJ대한통운은 올해 1월부터 주 7일 배송하는 매일 오네 서비스를 시작하면서 대리점·택배노조와 협의해 설과 추석에 사흘씩 쉬고 광복절과 '택배 쉬는 날'에만 배송을 멈추기로 했습니다.



윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 "긴 연휴에도 배송일을 늘리는 운영으로 소비자에게 '끊김이 없는 배송'을 제공하고, 셀러에겐 출고 유연성과 판매 기회를 넓혀주는 것이 핵심"이라며 "데이터 기반 혁신으로 배송 경쟁 우위를 공고히 하고 현장 근무환경 개선도 꾸준히 이어가겠다"고 말했습니다.



주 7일 배송을 하는 한진도 다음 달 5∼7일 사흘간 쉽니다.



롯데글로벌로지스는 다음 달 개천절(3일) 당일과 5∼9일은 배송하지 않습니다.



우체국소포는 지점에 따라 개천절과 10월 4일 중 하루와 5∼9일은 쉽니다.



쓱닷컴은 주간배송의 경우 추석 당일을 제외하고 정상 운영합니다.



추석 전날인 10월 5일 오후 2시까지 주문하면 당일에 배송받을 수 있습니다.



쓱닷컴의 새벽배송은 10월 4일 오후 10∼11시 이전에 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송됩니다.



추석 당일은 새벽 배송을 운영하지 않으며, 10월 5일 주문한 상품은 7일부터 배송됩니다.



컬리는 추석 당일 하루 물류센터가 쉬어 10월 7일 새벽배송을 하지 않습니다.



10월 6일에 주문하면 10월 8일 배송됩니다.



쿠팡은 지난 6월 3일 대통령 선거날 배송기사의 투표권 보장을 위해 주간 로켓배송(오전 7시∼오후 8시)을 중단한 것을 제외하고는 배송을 멈춘 적은 없습니다.



쿠팡의 배송 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 "백업기사 시스템을 바탕으로 고객은 주7일 배송을 받으면서도 위탁배송기사들은 일주일에 2∼3일 쉰다"며 "평일이든 휴일이든 가리지 않고 매일 전체 위탁배송 기사 3명 중 1명은 휴무를 하고 있다"고 설명했습니다.



(사진=연합뉴스)