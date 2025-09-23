이 대통령 뉴욕 도착…"한국을 아시아 AI 수도로"

<앵커>



유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 본격적인 일정에 들어갔습니다. 이 대통령은 세계최대 자산운용사 대표를 만나 인공지능, 에너지 전환 협력 방안을 논의하고, 미 상하원 의원을 만나 의회의 역할도 당부했습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



현지 시간 22일 낮, 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착한 이재명 대통령은 곧바로 3박 5일 방미 일정에 돌입했습니다.



먼저 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자이자 세계경제포럼 의장을 맡고 있는 래리 핑크를 만났습니다.



핑크 의장은 "한국이 아시아 지역의 'AI 수도'가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계해 적극 협력하겠다"는 뜻을 밝혔고, 이 대통령은 이를 환영하며 핑크 의장의 한국 방문을 제안하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 세계 인공지능 인프라를 쥐락펴락하시는 대단한 분들이신데, 한국에도 이렇게 관심을 가져주셔서 각별히 감사드립니다.]



우리 정부와 블랙록은 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 양해각서, MOU도 체결했는데, 5년간 아시아·태평양 지역 AI, 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동 준비하는 내용도 포함됐습니다.



대통령실은 이번 MOU를 통해 우리나라가 아시아-태평양 지역 AI 인프라 허브 구축 논의의 주도권을 잡았다고 평가했습니다.



[하정우/대통령실 AI미래기획수석비서관 : 첨단 연구개발과 같은 고부가 가치 활동을 한국으로 끌어들이는 자석과 같은 역할을 하게 될 것입니다.]



이 대통령은 미국 상·하원 의원단을 만나 한미 관계 발전을 위한 미 의회의 역할도 당부했습니다.



이어서 저녁에는 여러 세대에 걸쳐 다양한 분야에서 활동하는 뉴욕 한인사회 동포를 만나 만찬 겸 간담회를 가졌습니다.



이 대통령은 방미 이틀차인 내일(24일) 유엔총회 기조연설에 나서는데, 우리 정부의 한반도 정책 등 외교 비전을 제시하고 국제 사회 기여 방안을 설명한다는 계획입니다.



(영상취재 : 하 륭, 영상편집 : 최진화)