임수향 "김영광 아내와 고교 시절부터 친해"…'동상이몽2' 깜짝 출연

배우 임수향이 국가대표 출신 골키퍼 김영광 부부와의 특별한 인연으로 '동상이몽2'에 스페셜 게스트로 출연해 유쾌한 입담과 의리 넘치는 활약을 펼쳤다.



지난 22일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 출연한 임수향은 "김영광 아내와는 고등학교 시절부터 알던 언니 동생 사이로, 지금까지도 각별하게 지내고 있다"며 출연 계기를 밝혔다. 이어 "두 분은 제가 대신 전할 이야기가 많다"며 김영광 아내의 '대변인'을 자처해 웃음을 자아냈다.



임수향은 이번 출연이 순수한 응원 차원임을 전하며 김영광 아내와의 각별한 의리를 드러냈다. 김영광 역시 "임수향이 집에도 자주 놀러 오고 늘 가까이 지내온 사이"라며 두터운 친분을 증명했다.



방송에서는 임수향이 직접 겪은 에피소드가 공개돼 웃음을 자아냈다. "언니와 김영광이 저를 가운데 두고 다툰 적이 있다. 그 사이에서 중재를 하느라 진이 빠졌던 기억이 있다"며 솔직한 비화를 전해 스튜디오를 폭소케 했다.



이상형을 묻는 질문에는 "자기 관리를 꾸준히 하는 사람, 자기만의 루틴이 있는 사람이 좋다"고 답하며 솔직한 매력을 드러냈다. 이어 김영광과 장난스러운 콩트를 주고받으며 예능감을 발휘, 현장을 웃음바다로 만들며 스페셜 게스트로서의 존재감을 톡톡히 했다.



임수향은 이번 '동상이몽2' 출연을 통해 솔직하고 소탈한 매력과 함께 친근한 유머감까지 발산하며 스튜디오 분위기를 환하게 물들였다. 특유의 센스와 활력 넘치는 입담으로 출연진과 시청자 모두에게 즐거움을 안기며 다채로운 매력을 다시금 입증했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)