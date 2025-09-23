세계 2천대 기업 수, 미국·중국 늘고 한국은 줄어

▲ 대한상공회의소

글로벌 2천대 기업 성장세를 비교한 결과 중국 기업들의 성장 속도가 한국에 비해 6배 이상 빠른 것으로 나타났습니다.지난 10년간 글로벌 2천대 기업에 포함된 미국과 중국 기업이 크게 늘 동안 한국 기업들은 오히려 감소하는 등 세계 기업 생태계 속 우리나라 입지가 흔들리고 있습니다.23일 대한상공회의소가 미국 경제지 포보스 통계를 분석해 발표한 '글로벌 2천대기업의 변화로 본 한·미·중 기업 삼국지' 보고서에 따르면 글로벌 2천대 기업에 속한 미국 기업은 2015년 575개에서 올해 612개로 6.5% 증가했습니다.같은 기간 중국 기업은 180개에서 275개로 52.7% 급증했습니다.3개국 중에선 한국만 66개에서 62개로 6.1% 감소했습니다.글로벌 2천대 기업 중 한국 기업 합산 매출액은 10년간 1조 5천억 달러에서 1조 7천억 달러로 15% 증가했습니다.이에 비해 미국은 11조 9천억 달러에서 19조 5천억 달러로 63% 증가했고, 중국은 4조 달러에서 7조 8천억 달러로 95% 증가했습니다.한국 기업과 비교한 성장 속도는 미국이 4.2배였고, 중국은 6.3배가 넘었습니다.대한상의는 "중국의 기업생태계가 신흥 강자를 배출해서 힘을 키웠다면, 미국은 인공지능(AI) 등 첨단 IT를 활용한 빠른 탈바꿈을 특징으로 꼽을 수 있다"고 설명했습니다.실제로 미국은 엔비디아(매출 성장률 2천787%), 유나이티드헬스(314%), 마이크로소프트(281%), CVS헬스(267%) 등 첨단산업·헬스케어 기업이 성장을 주도하는 가운데 스톤X(금융상품 중개, 매출액 1천83억 달러), 테슬라(전기차, 957억 달러), 우버(차량공유, 439억 달러) 등 새로운 분야 기업들이 신규 진입하며 기업 생태계 성장의 속도를 올렸습니다.중국은 알리바바(이커머스, 1천188%), BYD(전기차, 1천098%), 텐센트홀딩스(온라인미디어·게임, 671%), BOE테크놀로지(디스플레이, 393%) 등 첨단기술·IT 분야 기업들이 성장을 이끌었습니다.또한 파워차이나(에너지, 849억 달러), 샤오미(전자제품, 509억 달러), 디디글로벌(차량공유, 286억 달러), 디지털차이나그룹(IT서비스, 181억 달러) 등 에너지, 제조업, IT를 포함한 다양한 산업군에서 성장 동력을 보탰습니다.한국은 SK하이닉스(215%), KB금융그룹(162%), 하나금융그룹(106%), LG화학(67%) 등 제조업과 금융업이 성장을 이끌었으며, 새로 글로벌 2천대 기업에 포함된 곳은 주로 금융기업들(삼성증권, 카카오뱅크, 키움증권, iM금융그룹, 미래에셋금융그룹 등)이었습니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)