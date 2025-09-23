뉴스

[자막뉴스] "신생아 B형간염 백신? 효과 없어"…트럼프가 의학도 관여?

이호건 기자
작성 2025.09.23 10:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
트럼프 미국 대통령이 신생아에게 B형 간염 백신을 접종할 이유가 없다고 주장했습니다.

트럼프 미국 대통령은 백악관에서 기자회견을 열고 신생아에게 B형 간염 백신을 바로 접종하지 말고 아기가 12세가 될 때까지 기다려야 한다고 말했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 신생아에게 B형 간염 백신을 접종할 이유가 없습니다. 아기가 12살이 될 때까지 기다렸다가 B형 간염 백신을 맞히라고 말하고 싶습니다.]

홍역, 볼거리, 풍진에 대항하는 MMR 백신은 섞어 맞지 말고 수년에 걸쳐 나눠 맞아야 한다고 주장했습니다.

트럼프 대통령은 또 임산부가 타이레놀을 복용하면 아기의 자폐증 위험이 커진다면서 타이레놀을 복용하지 말라고 발표했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 타이레놀 먹지 마세요. 그거 먹지 마세요. 아마도 쉽지 않을 수 있습니다. 하지만 타이레놀 그거 먹지 마세요.]

트럼프 대통령은 임산부가 참고 견딜 수 없을 정도의 고열이 없는 한 타이레놀 복용을 자제해야 한다며, 미 식품의약국이 이를 즉각 의사들에게 통보할 거라고 밝혔습니다.

의학계는 인과관계가 증명되지 않은 주장이라며 즉각 반발했습니다.

백신을 미리 맞추는 게 효과가 없다는 주장은 의학적 근거가 부족한 데다, 임신 중 고열을 치료하지 않으면 심장질환 등 선천적 장애 가능성이 있어 오히려 더 큰 위험을 초래할 거라고 우려했습니다.

[스티븐 플라이슈만 박사/미국 산부인과 학회 회장 : 진짜 걱정되는 건 자폐증이 복합적이라는 걸 우리 모두 알고 있다는 것입니다. 가족력이 영향이 있습니다. 분명히 유전적인 요소가 있습니다. 따라서 아세트아미노펜 같은 약물에 모든 원인을 돌리는 건 믿기 어렵습니다.]

그동안 의학계는 대부분 신생아 백신 접종이 필요하고, 타이레놀이 임산부에게 가장 안전한 진통해열제라고 소개해왔습니다.

하지만 이번 트럼프 대통령의 발표는 그와 정면으로 배치돼 논란이 예상됩니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김수영 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지