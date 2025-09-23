KAIST 석학, '미국 제재' 중국 대학으로…두뇌 유출 논란

한국과학기술원(KAIST) 최연소 임용 기록을 세웠던 국내 석학이 이번에는 미국 제재명단에 오른 중국 대학으로 자리를 옮긴 것으로 나타났습니다.



지난해부터 국내 석학의 중국행이 이어지는 가운데 국내에서도 정년을 마치고 연구를 원하는 석학을 보호할 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.



오늘(23일) 과학기술계에 따르면 통신 및 신호처리 분야 석학인 송 모 KAIST 전기및전자공학부 명예교수가 최근 중국 청두 전자과학기술대(UESTC) 기초 및 첨단과학연구소 교수로 부임했습니다.



이 대학은 전자전 무기를 설계 소프트웨어와 전장 에뮬레이터 등 군사적 응용이 가능한 기술을 개발한다는 이유로 2012년 미국 상무부로부터 '수출규제 명단'(Entity list)에 오른 곳입니다.



송 교수는 1992년 서울대 전자공학 학부를 졸업하고 미국 펜실베이니아대 전기공학 박사 학위를 받았습니다.



1988년 28세로 KAIST 교수에 부임해 당시 최연소 임용 기록을 세웠으며, 37년간 KAIST 교수로 연구해 왔습니다.



한국과학기술한림원, 한국공학한림원 정회원으로 활동했으며 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원을 지내는 등 연구업적을 인정받았습니다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 송 교수는 이직과 관련한 언급을 거부했지만, 지난 2월 송 교수가 KAIST에서 정년퇴임한 만큼 정년 후 연구를 위해 이직한 것 아니냔 해석이 나옵니다.



KAIST에는 70세까지 강의나 연구를 이어갈 수 있는 '정년 후 교수' 제도가 있지만 연간 연구과제를 3억 원 이상 수주해야 하는 조건을 걸고 있습니다.



국내에서는 지난해부터 이기명 전 고등과학원 부원장, 이영희 성균관대 HCR 석좌교수, 홍순형 KAIST 명예교수, 김수봉 전 서울대 교수 등 정년이 지난 석학들이 잇따라 중국으로 이동하는 사례가 발생하면서 두뇌 유출을 막기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나왔습니다.



과기한림원이 지난 5월 정회원 200명 대상으로 설문 조사한 결과 61.5%가 5년 이내 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받은 경험이 있다고 답했으며 이들 중 82.9%는 중국에서 영입 제안을 받은 것으로 나타났습니다.



특히 65세 이상의 경우 72.7%로 더욱 많은 영입 제안을 받는 것으로 나타났습니다.



이들 중 51.5%가 제안을 긍정적으로 검토했으며 그런 이유로는 국내 석학 활용 제도 부재를 꼽는 경우가 많았습니다.



국내 리더급 연구자 두뇌유출 이유로는 정년 후 석학 활용제도 미비를 꼽는 이들이 82.5%로 가장 많았습니다.