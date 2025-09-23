6년간 주택 매수거래 보니…상위 10명이 4천115채 사들여

최근 6년간 주택 매수량 상위 10명이 4천 채가 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났습니다.



이들 10명의 매수 금액은 6천억 원을 넘었습니다.



오늘(23일) 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 민홍철 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 올 6월까지 주택 매수 건수 상위 1천 명(개인 기준)이 총 3만 7천196건의 주택 매입 거래를 한 것으로 집계됐습니다.



이들의 매수 금액 총합은 4조 3천406억 7천500만 원이었습니다.



집계 대상 주택은 아파트, 연립·다세대, 단독·다가구이며, 계약일이 2020년 1월 1일부터 올 6월 30일까지로 신고된 거래를 토대로 거래 건수와 금액을 산출했습니다.



이 가운데 상위 10명의 주택 매수 건수는 4천115건, 매수 금액은 6천639억 600만 원으로 1인당 평균 411.5채를 약 663억 9천만 원에 구입한 것으로 파악됐습니다.



상위 개인별 매수 규모는 1위 794건(1천160억 6천100만 원), 2위 693건(1천82억 900만 원), 3위 666건(1천74억 4천200만 원), 4위 499건(597억 2천500만 원), 5위 318건(482억 8천900만 원) 등 순이었습니다.



개별 사례 중에는 30건의 계약을 체결한 한 개인의 총 매수 금액이 498억 4천900만 원으로 1건당 평균 16억 6천100만 원에 달해 고가 주택을 다수 매입한 것으로 추정되는 경우도 있었습니다.



