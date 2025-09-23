KT 소액결제 피해, 장기고객·알뜰폰도 당했다

KT 무단 소액결제 사태 피해가 가입 기간이나 세대를 가리지 않고 무작위로 광범위하게 발생한 것으로 나타났습니다.



오늘(23일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 김장겸 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면 소액결제 피해자 362명 가운데 20년 이상 장기 가입자도 10명 포함된 것으로 집계됐습니다.



연도별로는 1999년 가입자 3명, 2000년 2명, 2002년 1명, 2004년 4명 등입니다.



가장 최근 피해자는 올해 7월 7일 KT에 신규 가입한 고객으로 확인됐습니다.



현재까지 집계된 피해자 362명 중에는 KT 고객이 아닌 KT 망을 이용하는 알뜰폰 가입자도 59명 포함됐습니다.



연령별로는 40대가 95명으로 가장 많았고, 30대와 50대가 각각 90명이었습니다.



20대 피해자는 36명, 60대 이상은 51명으로 전 세대에 걸쳐 피해가 발생했습니다.



김장겸 의원은 "피해자 현황을 보면 특정 계층이나 연령이 아닌 무차별적 침해가 일어났음을 확인할 수 있다"며 "개인이 아무리 주의를 기울였더라도 막기 어려운 사태였던 만큼, KT에 근본적 책임이 있으며 손해배상은 물론이고 재발 방지를 위한 확실한 대책을 즉시 내놓아야 한다"고 말했습니다.