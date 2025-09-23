경찰 "사제총·실탄 불법유통 구속 수사 중…상당수 압수"

▲ 국민의힘 진종오 의원

경찰이 사격선수용 실탄과 사제총의 불법 유통 정황을 확인하고 관련자들을 구속하는 등 수사 중입니다.경찰은 아울러 이 사건과 관련해 사격 국가 대표였던 국민의힘 진종오 의원이 제기한 '이재명 대통령 관련 밀실수사' 의혹에 대해서는 사실과 다르다고 반박했습니다.경기북부경찰청 형사기동2팀은 "사격선수용 실탄과 사제총을 시중에 불법 유통한 일당 가운데 3명을 검거해 구속하고 수사를 진행하고 있다"고 어제(22일) 밝혔습니다.경찰은 올해 1월 '유해조수 사냥 과정에서 불법 유통 실탄이 사용되고 있다'는 첩보를 입수해 수사에 착수했습니다.수사 과정에서 사격선수용 실탄의 불법 유통 사실을 확인하고 이를 압수했으며, 유통책 등 3명을 구속하는 등 수사를 이어가고 있습니다.'사제총 100여 정과 실탄 2만 발 이상이 시중에 풀렸다'는 의혹에 대해 경찰은 "이미 상당수 압수한 만큼 사제총과 실탄의 수량은 많지 않을 것"이라고 설명했습니다.또 전 사격 국가대표 감독의 연루 여부에 대해서는 "현재 확인 중"이라고 덧붙였습니다.경찰 관계자는 "공범들에 대한 추가 수사가 진행 중이어서 구체적인 내용을 밝히기 어렵다"며 "진 의원이 주장한 이재명 대통령 암살·저격설과 연관한 기획 수사는 없었으며, 불법 유통된 실탄 첩보에 따라 수사에 착수한 사안"이라고 말했습니다.앞서 사격 국가대표 출신인 진 의원은 이날 국회 기자회견을 열어 "경찰은 지난 대선 당시 제기되었던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련해 기획수사를 진행했다"며 "혐의자 A씨가 전 국가대표 감독이었던 B씨와 공모해 불법적으로 사제총기 유통업자에게 경기용 실탄 3만 발을 제공했고, 수사 과정에서 이를 회수한 것으로 안다"고 주장했습니다.진 의원은 또 "시중에 사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만 발 이상이 풀린 것으로 추정된다"며 "22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 인체 주요 부위에 맞을 경우 사망에 이를 수 있다"고 강조했습니다.이어 "국민의 생명과 안전이 직접적으로 위협받고 있음에도 정부는 왜 국민에게 알리지 않고 있느냐"며 "APEC 정상회의를 앞두고 국가 이미지 실추를 우려해 숨기고 있는 것 아니냐"고 수사 상황 공개를 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)