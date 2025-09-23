오랜만에 만난 머스크에게 트럼프가 건넨 말 "보고 싶었어"

▲ 지난 21일 커크 추모식에서 트럼프 대통령(왼쪽)과 일론 머스크가 대화하고 있다.

공개적으로 불화를 빚었던 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 석 달 만에 공식 석상에서 마주쳐 대화를 나누자 그 내용이 뭔지 관심이 쏠립니다.영국의 대중지 데일리 메일은 21일(현지시간) 독순술(입술과 얼굴 움직임으로 대화 내용을 알아내는 기술) 전문가까지 동원해 미국의 우익 청년활동가 찰리 커크의 추모식에 함께 참석한 트럼프 대통령과 머스크 간 대화 내용을 분석했습니다.전문가의 분석에 따르면 둘 간에 상당히 화기애애한 대화가 오간 것으로 보입니다.트럼프 대통령과 머스크는 이날 커크의 추모식이 열린 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에 방탄유리로 된 대통령 전용석에 나란히 앉은 장면이 포착됐습니다.두 사람은 악수한 뒤 대화를 나눴습니다.트럼프 대통령은 몸을 기울여 머스크에게 뭔가를 말했고, 머스크는 여러 차례 고개를 끄덕이기도 했습니다.독순술 전문가 니콜라 히클링에 따르면 트럼프는 머스크가 옆에 앉자 그를 향해 몸을 돌리며 "어떻게 지내?"(How are you doing?)라고 안부를 물었습니다.이어 트럼프는 머스크에게 "그래서 일론, 이야기하고 싶어 했다고 들었는데"라고 말했고, 머스크는 대답 대신 어깨를 으쓱했습니다.그 뒤 데이나 화이트 UFC 회장이 둘의 대화에 합류하자 트럼프 대통령은 "일이 잘 풀려 정상으로 돌아오도록 노력해보자"라고 머스크에게 제안했습니다.머스크는 이에 고개를 끄덕였고, 그러자 트럼프는 그의 손을 양손으로 꼭 붙잡고 "보고 싶었다"(I've missed you)라고 말했다고 합니다.이날 두 사람의 만남과 독순술 전문가가 추정한 대화 내용은 지난 6월 이들이 빚었던 심각한 갈등과는 사뭇 다른 모습입니다.머스크는 지난해 미 대선에서 당시 공화당 후보였던 트럼프를 공개 지지하고 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 정부효율부(DOGE) 수장을 맡으며 트럼프 대통령의 최측근으로 활동했습니다.그러나 지난 5월 정부효율부 수장에서 물러난 뒤 소셜미디어(SNS)에서 트럼프 대통령의 정책들을 비난하고 트럼프도 이에 대응하며 공개적으로 충돌했습니다.머스크는 특히 신당 창당 구상을 띄우며 트럼프를 자극했고, 트럼프 대통령도 이에 머스크가 보유한 기업의 정부 계약 취소를 언급하는 등 둘 간의 갈등은 심각한 수준으로 치달았습니다.CNN 방송은 이날 트럼프 대통령과 머스크가 대화하는 모습이 주목할만하다면서, 찰리 커크가 두 사람의 갈등을 중재하려 했다는 점을 고려하면 커크에게도 의미 있는 순간일 것이라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)