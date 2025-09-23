이 대통령 "통화 스와프 없이 투자하면 다시 IMF 맞을 것"

<앵커>



이재명 대통령이 외신 인터뷰에서 한미 관세 협상을 언급하면서, 한미 통화 스와프 없이 3천500억 달러를 모두 현금으로 투자하면 1997년 외환 위기 같은 상황이 올 거라고 말했습니다. 외환 보유고가 안정될 거라는 보장이 없다면 미국 요구를 그대로 수용하는 게 현실적으로 어렵다는 뜻을 직접 밝힌 것입니다.



강청완 기자입니다.



로이터통신과 인터뷰에서 이재명 대통령은 한미 관세협상 합의를 문서화하지 못한 것은 투자 집행 방식에 대한 의견 차이 때문이라고 설명했습니다.



그러면서 이 대통령은 우리나라가 약속한 3천500억 달러의 대미 투자를 한미 통화 스와프 같은 안전장치도 없이 현금으로 진행하게 되면 1997년 외환위기 같은 상황이 올 수 있다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 통화 스와프가 되지 않은 상태에서 3,500억 달러를 인출해서 지금 미국이 요구하는 방식으로 전액 현금으로 송금투자해야 되는 상황이라면 대한민국은 다시 IMF를 맞게 됩니다.]



한국이 연간 외환시장에서 조달 가능한 달러의 규모가 200억~300억 달러뿐인 터라 미국 정부에게서 원화와 달러의 무제한 맞교환을 사전에 보장받아 둬야만 3천500억 달러 투자가 가능하다고 강조한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 지난 18일 공개된 미국 '타임'과 인터뷰에서는 "미국 요구에 그대로 동의하면 탄핵당할 것"이라고 말하기도 했는데, 미국의 요구가 과도하다는 것을 부각함으로써 이를 추가 협상의 지렛대로 삼으려는 의도도 깔린 것으로 해석됩니다.



상업적 합리성을 보장하는 세부 합의에 도달하는 게 핵심 과제이자 최대 걸림돌이라고 이 대통령은 강조하기도 했는데, 미국과 합의를 포기할 의향이 있느냐는 질문에는 이렇게 선을 그었습니다.



[이재명 대통령 : 최소한의 합리성을 벗어나는 그런 일은 최소한 피를 나누는 동맹 관계에서는 벌어지지 않을 거라고 확신합니다.]



미국 조지아주의 한국인 구금 사태에 대해서는 충격적이고 가혹한 대우였고, 한국기업들이 미국 투자를 망설이게 될 수 있다면서도 비 온 뒤 땅이 굳는다는 속담을 인용하며 이번 사건을 계기로 한미 관계가 더욱 강화될 것으로 믿는다고 이 대통령은 말했습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 오영택)