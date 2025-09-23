이 대통령, 뉴욕 도착…세계경제포럼 의장 접견

<앵커>



유엔 총회에 참석하기 위해 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 3박 5일의 방미 일정에 돌입했습니다. 첫 일정으로 세계 최대 자산운용사 대표를 만나서 인공지능과 에너지 전환 협력 방안을 논의했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



현지 시간 22일 낮, 이재명 대통령이 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착했습니다.



차지훈 주유엔대표부 대사, 강경화 주미대사 내정자 등이 이 대통령 내외를 맞이했습니다.



곧바로 3박 5일 방미 일정에 돌입한 이 대통령은 먼저 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자이자 세계경제포럼 의장을 맡고 있는 래리 핑크를 만났습니다.



이 대통령은 이 자리에서 인공지능과 에너지 전환 관련 협력 방안 등을 논의했는데, 우리 정부와 블랙록, 글로벌 인프라 파트너스, GIP 간 '인공지능 및 재생에너지 인프라 개발 협력에 관한 양해각서', MOU도 체결됐습니다.



대통령실은 이번 MOU를 통해 우리나라가 아시아-태평양 지역 AI 인프라 허브 구축 논의의 주도권을 잡았고 글로벌 자본과 기업이 신뢰할 수 있는 거점 국가로 자리매김하게 됐다고 평가했습니다.



이 대통령은 이어 미국 상·하원 의원단을 만나 한미 관계 발전을 위한 미 의회의 역할을 당부할 예정입니다.



최근 미 조지아주에서 일어난 우리 국민 대규모 구금 사태, 난항을 겪고 있는 관세 협상 등에 대한 언급도 이뤄질 수 있다는 전망입니다.



이 대통령은 저녁에는 여러 세대에 걸쳐 다양한 분야에서 활동하는 뉴욕 한인사회 동포를 만나 만찬 겸 간담회를 가질 예정입니다.



이 대통령은 방미 이틀차인 내일(24일) 유엔총회 기조연설에 나서는데, 우리 정부의 한반도 정책 등 외교 비전을 제시하고 국제 사회 기여 방안 등을 설명할 계획입니다.