1. 한학자 통일교 총재 구속…"증거 인멸 우려"



김건희 여사에게 샤넬백 등을 전달하고 권성동 의원에게 불법 정치 자금을 건네면서 교단 현안을 청탁한 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 구속됐습니다. 법원은 한 총재가 증거를 인멸할 우려가 있다는 이유로 구속영장을 발부했습니다.



2. 이 대통령 뉴욕 도착…내일 유엔총회 기조연설



유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 본격적인 현지 일정에 돌입했습니다. 내일(24일)은 유엔총회 기조연설을 통해 우리 정부의 외교 비전을 제시할 예정입니다.



3. 오는 30일 '조희대 청문회'…증인 13명 채택



조희대 대법원장을 향한 여권의 압박이 이어지는 가운데, 국회 법제사법위원회가 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건의 파기 환송 판결 경위를 따지는 청문회를 오는 30일에 열기로 했습니다. 조 대법원장과 대법관 4명, 한덕수 전 총리와 지귀연 판사 등이 증인으로 채택됐습니다.



4. 한강버스 고장으로 운항 중단…승객들 중도 하선



지난 18일 운항을 시작한 한강버스가 어제저녁 고장으로 멈춰 서 승객들이 중도 하선했습니다. 한강버스 측은 방향타 고장으로 운항을 중단했으며 현재 수리가 완료돼 오늘 정상 운행한다고 밝혔습니다.