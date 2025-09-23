뉴스

케데헌이 전세계에 알린 일본 만행…"잔혹" 뭐길래

최근 SNS에서 일제강점기 만행을 지적하는 글이 해외 인플루언서를 중심으로 이어지고 있는데요.

그 출발점은 뜻밖에도 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스였습니다.

한 해외 인플루언서는 케이팝 데몬 헌터스 속 호랑이 캐릭터, 이거죠. 더피가 마음에 들었대요.

그래서 한국 호랑이에 대해 검색을 하던 중 일제강점기에 일본이 한국 호랑이를 조직적으로 사냥해 결국 멸종시켰다는 사실을 알게 됐습니다.

실제로 일본은 1917년 정호군이라는 민간 사냥대를 조직해 조선 호랑이 토벌에 나섰었거든요.

이 인플루언서는 해당 내용을 영상으로 만들었고요.

이 영상은 조회 수 114만 회를 기록하며 확산하고 있습니다.

댓글도 2000여 개가 달리며 위안부 등 일본의 만행이 잇따라 언급되고 있습니다.

한국 누리꾼들은 케데헌이 일본 만행을 세계에 알렸다, 문화의 힘이 크다는 등의 반응을 보였는데요.

또 동시에 일본 자본인 소니가 제작에 참여했다는 점이 아이러니하다는 의견도 나왔습니다.

(기사출처 : 한국경제, 화면출처 : 틱톡 merajorphosis)
