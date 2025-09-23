뉴스

2차 소비쿠폰 신청 시작…서울시장·구청장 반발

김진우 기자
작성 2025.09.23 00:30 조회수
<앵커>

2차 민생회복 소비 쿠폰 신청이 시작됐습니다. 소득 상위 10%를 제외하고 1인당 10만 원씩 지급될 예정인데, 오세훈 서울시장과 야당 소속 구청장들은 재정 부담을 호소하며 반발하기도 했습니다.

김진우 기자가 보도합니다.

<기자>

추석 연휴를 2주 앞두고 두 번째 민생회복 소비쿠폰 신청이 시작되면서 상인들은 매출 증가를 기대하고 있습니다.

[문신영/고깃집 직원 : 추석 전에 소비 쿠폰이 발행되다 보니까 추석부터 추석 끝나는 다음 주까지도 조금 기대가 되는 편이에요.]

2차 민생회복 소비쿠폰은 전 국민에게 지급했던 1차와 달리, 고액 자산가와 소득 상위 10%를 제외하고 1인당 10만 원씩 지급됩니다.

지난해 기준 재산세 과세 표준이 12억 원을 초과하거나, 금융소득이 2천만 원을 넘는 사람은 지급 대상에서 제외됩니다.

신청 첫 주에는 시스템 과부하 방지를 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 적용돼 어제(22일)는 끝자리가 1이나 6인 사람들만 신청할 수 있었습니다.

오늘은 끝자리가 2와 7, 내일은 3과 8로 끝나는 사람들이 신청 가능하며, 주말부터는 누구나 신청 가능합니다.

자신이 지급 대상에 해당하는지는 건강보험공단이나 카드사 앱, 주민센터나 은행 등에서 확인할 수 있습니다.

이런 가운데 오세훈 서울시장과 야당 소속 구청장들은 공동선언문을 내고 서울시가 소비 쿠폰 비용을 부담하는 과정에서 차별을 받고 있다고 주장했습니다.

이들은 1차 소비 쿠폰과 관련해 17개 시도 중 16곳의 국고 보조율이 90%인 데 반해 서울시는 75%에 불과해 시와 구가 5천800억 원을 부담해야 하는데, 정부가 이러한 정책 비용을 지자체와 충분한 협의 없이 일방적으로 통보했다고 비판했습니다.

(영상취재 : 김원배·최준식·강시우, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 강윤정·박태영)
