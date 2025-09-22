곽빈, 5이닝 11K 무실점 쾌투…두산, SSG 대파

▲ 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 두산 선발 투수 곽빈이 역투하고 있다.

프로야구에서 9위 두산 베어스가 갈 길 바쁜 3위 SSG 랜더스의 발목을 잡았습니다.두산은 오늘(22일) 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG와 경기에서 선발 곽빈의 호투 속에 장단 14안타를 몰아쳐 9-2로 승리했습니다.최근 2연패에서 벗어난 9위 두산은 원정경기 6연패의 사슬도 끊었습니다.곽빈은 최고시속 156㎞의 강속구와 낙차 큰 커브와 슬라이더 등을 섞어 던져 5회까지 삼진 11개를 뽑으며 4안타 2볼넷 무실점으로 막아 시즌 4승(7패)째를 거뒀습니다.한 경기 11탈삼진은 곽빈의 개인 최다 타이기록입니다.2회 강승호의 솔로 홈런으로 선취점을 뽑은 두산은 5회 안재석과 박지훈의 연속 적시타 등으로 석 점을 내 주도권을 가져왔고 6회에도 안재석과 박지훈의 연속 2타점 적시타 등으로 5점을 추가해 승부를 갈랐습니다.SSG 선발 앤더슨은 4⅓이닝 동안 6안타로 4실점(3패) 해 최근 5연승에서 제동이 걸리며 시즌 7패(11승)째를 당했습니다.하지만 삼진 7개를 추가해 시즌 240개를 기록한 앤더슨은 탈삼진 1위 코디 폰세(242개·한화)를 2개 차로 추격했습니다.완패를 당한 3위 SSG는 이날 경기 없이 쉰 4위 삼성 라이온즈에 2게임 차로 쫓기게 됐습니다.(사진=연합뉴스)