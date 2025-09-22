한학자 구속 심사 5시간 만에 종료…이르면 오늘 밤 구속 여부 결정

▲ 윤석열 정권과 통일교가 연관된 '정교유착 국정농단' 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다.

'통일교 정교유착' 의혹의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재의 구속심사가 5시간 만에 종료됐습니다.오늘(22일) 오후 1시 30분부터 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린 한 총재의 구속 전 피의자 심문은 5시간이 지난 저녁 6시 30분쯤 끝났습니다.한 총재는 바로 서울구치소로 이동해 심사 결과를 기다릴 예정입니다.구속 여부는 이르면 이날 밤, 늦으면 내일(23일) 새벽에 결정될 전망입니다.특검팀은 오늘 심사에 통일교 의혹 수사를 주도한 수사팀장 등 8명의 검사를 투입했습니다.한 총재가 앞서 3차례 소환 통보에 응하지 않다가, 공범인 권 의원이 구속된 이후에야 임의로 조사에 나온 점 등을 고려할 때 증거를 인멸할 우려가 있다고 특검팀은 주장했습니다.특검팀은 구속 필요성을 강조한 420쪽 분량의 의견서를 재판부에 제출하고, 심사에선 220쪽에 달하는 발표 자료를 준비했습니다.한 총재 측은 83세로 고령인 데다 건강 상태가 나빠 도주·증거 인멸 우려가 없다는 점 등을 강조했습니다.통일교 측의 청탁 행위는 윤영호 전 세계본부장의 개인 일탈이었고, 한 총재는 이를 알지 못했다는 기존 입장도 이어갔습니다.휠체어를 타고 법정에 출석한 한 총재는 '통일교 의혹'에 대해 묻는 취재진의 질문에 답하지 않았습니다.한 총재가 2012년 9월 단독으로 통일교 총재직에 오른 뒤 범죄 혐의로 구속 기로에 선 건 이번이 처음입니다.한 총재는 윤영호 전 통일교 전 세계본부장과 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받습니다.2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬 백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 적용됐습니다.이 밖에도 김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 대한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받습니다.2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 정당법 위반 혐의는 이번 구속영장에는 포함되지 않았습니다.정원주 전 통일교 총재 비서실장에 대한 구속 전 피의자 심문도 한 총재의 구속 심사가 끝난 뒤 시작됐습니다.정 전 실장은 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장으로 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물로, 한 총재의 영장 범죄사실에 적시된 대부분 혐의의 공범으로 언급됩니다.앞서 재판에 넘겨진 윤 전 본부장의 공소장에는 통일교 측이 한 총재의 뜻에 따라 국가가 운영돼야 한다는 '정교일치' 이념을 실현하려 윤 전 대통령 부부에게 접근해 현안을 청탁했다는 내용이 담긴 바 있습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)