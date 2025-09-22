뉴스

이시바 후임 선거 공식 시작…'보수' 양강 구도

문준모 기자
작성 2025.09.22 21:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이시바 일본 총리의 후임을 뽑는 일본 자민당 총재 선거가 오늘(22일) 공식적으로 시작됐습니다. 5명의 후보 중에서 대표적인 두 보수 후보인 다카이치와 고이즈미의 양강 구도가 뚜렷한데, 누가 당선되더라도 지금보단 보수색이 짙어, 한일 관계에도 영향이 있을 걸로 보입니다.

도쿄 문준모 특파원의 보도입니다.

<기자>

이시바 일본 총리의 중도 사임으로 열리는 자민당 총재 선거가 후보등록을 시작으로 오늘부터 2주간의 열전에 돌입했습니다.

후보 다섯 명 중 지난해 총재 선거에서 2, 3위를 기록했던 다카이치 전 경제안전보장상과 고이즈미 농림수산상이 가장 높은 지지를 얻고 있습니다.

차기 총재 적합도 조사에서 다카이치와 고이즈미가 각각 28%와 24%로 각축을 벌이는 걸로 나타났는데 자민당 지지층만 보면 고이즈미가 41%로 다카이치보다 17%p 더 높습니다.

지난해 선거에선 고이즈미가 상대적으로 개혁 이미지를, 다카이치는 우익 입장을 내세웠다면 이번엔 두 후보 모두 보수층을 겨냥했습니다.

[고이즈미/자민당 총재 후보 : 치안 악화로 주민 불안이 커지고 있습니다. 외국인 문제에 관한 컨트롤타워 기능을 강화하고 종합대책을 추진하겠습니다.]

[다카이치/자민당 총재 후보 : 문화를 비롯한 모든 것이 우리와 다른 사람들을 한꺼번에 받아들이는 정책은 일단 재검토해야 합니다.]

또 다카이치는 어제가 아베 전 총리의 생일이었다며 보수 감성에 호소했고, 고이즈미는 아베 내각에서 장관을 지낸 가토 재무상을 선거본부장으로 영입하며 보수색을 뚜렷이 했습니다.

둘 중 누가 총리가 되더라도, 한일관계 역시 지금보다 더 보수적인 입장을 취할 거란 우려가 나옵니다.

다음 달 4일 선거에서 차기 총재가 정해지면 다음 달 하순 국회의 총리 지명 투표를 실시될 전망입니다.

여소야대 상황이긴 하지만 자민당이 제1당인 상태에서 야권 결집이 쉽지 않은 만큼 신임 자민당 총재가 그대로 새 총리가 될 가능성이 높습니다.

(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 홍지월)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지