"서울에서는…" 트럼프, '싸우자' 외치며 선전포고

트럼프 미국 대통령이 총격을 받아 숨진 청년 우파 활동가 찰리 커크 추모식에 참석했습니다. 보수 인사들도 대거 참석한 가운데 트럼프 대통령은 좌파 진영을 적으로 규정하며 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다.



남승모 기자입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령 당선에 결정적 역할을 했던 '터닝포인트 USA'의 전 대표 찰리 커크의 추모식에 10만 명이 몰렸습니다.



트럼프 일가와 정부, 의회 지도자 등 보수 유력 인사들이 대거 참석해 커크의 죽음을 순교에 비유하면서 종교 행사를 방불케 했습니다.



[트럼프 주니어/트럼프 미 대통령 장남 : 찰리 커크는 자신의 믿음을 위해 순교한 용감한 이들의 긴 대열에 합류했습니다.]



커크의 아내는 성경 구절을 인용하며 살해 용의자를 용서하겠다고 말했습니다.



[에리카 커크/고(故) 찰리 커크 부인 : (남편을 살해한) 그 청년을 용서하겠습니다.]



마지막 연설자로 나선 트럼프 대통령은 커크가 미국뿐 아니라 전 세계에 감동을 줬다며 한국을 예로 들었습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 한국 서울에선 군중이 모여 성조기를 흔들며 찰리 커크를 지지한다고 외쳤습니다.]



이어 커크가 보여준 의로움과 싸우려는 의지를 교훈 삼아야 한다며 '싸우자'고 외쳤습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 싸우고, 싸울 의지 말입니다. 우리는 싸워야 합니다.]



또 커크는 적들을 미워하지 않았지만 자신은 적을 용납할 수 없다며 좌파 진영을 정조준했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 저는 제 적들을 미워합니다. 그들이 잘되길 바라지 않습니다. 미안합니다. 하지만 저는 적을 도저히 참을 수 없습니다.]



트럼프는 법무부가 정치적 폭력을 저지르는 급진 좌파 광신자들의 네트워크를 수사하고 있다고 말했습니다.



트럼프가 사실상 커크의 죽음을 보수 결집과 정적 공격의 명분으로 삼으면서, 가뜩이나 극단화하고 있는 미국 내 정치적 양극화에 기름을 붓고 있다는 우려가 커지고 있습니다.



(영상편집 : 채철호)